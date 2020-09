L’expérimentation “Lire avant de retweet” de Twitter est un succès

Il y a quelque temps, Twitter lançait une énième expérimentation sur plate-forme. Sur les smartphones, chaque fois qu’un utilisateur voulait retweeter un lien vers un article, le service invitait ledit utilisateur à ouvrir le lien et à lire l’article en premier lieu. Cette opération n’était aucunement obligatoire mais l’idée était la suivante : Twitter voulait que les utilisateurs se fassent leur propre idée de l’article en question avant qu’ils ne le partagent, le cas échéant.

Selon un récent communiqué de Twitter, il semblerait que cette expérimentation ait été un franc succès. L’entreprise affirme que, selon les données récoltées via cette expérimentation, 40% de gens en plus ont effectivement cliqué sur le lien pour aller lire l’article lorsque Twitter le leur proposait. Le nombre de gens qui ont cliqué sur un article avant de le retweeter a quant à lui progressé de 33% et certains utilisateurs ont même fini par ne pas retweeter le lien après avoir lu l’article. Pour la plate-forme, c’est une bonne chose dans la mesure où certains tweets sont “mieux quand ils restent en brouillon”.

Pour celles et ceux qui se demanderaient en quoi tout ceci est important, sachez que parfois, certains publications utilisent des titres volontairement trompeurs pour provoquer tout un tas de réactions. Cela peut avoir pour conséquence de partager en masse un article avec la mauvaise intention, simplement parce que les gens se sont basés sur le titre alors que le contenu, lui, peut raconter une histoire bien différente.

Cela peut conduire à propager de fausses informations voire de la désinformation pure, un fléau contre lequel les grandes plates-formes de media sociaux se sont engagés à lutter. Fort du succès de cette petite expérience, Twitter travaille aujourd’hui à proposer cette fonctionnalité à un plus grand nombre d’utilisateurs. Qui sait, peut-être sera-t-elle proposée à tous les utilisateurs. À suivre !

