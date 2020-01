Lexilight, la première lampe pensée et conçue pour aider les dyslexiques

Les technologies modernes peuvent simplifier la vie de tout un chacun, y compris de certains malades. Encore faut-il avoir le bon accessoire, ou faut-il qu'il existe. Voici une lampe qui devrait faciliter la lecture aux personnes souffrant de dyslexie.

Aujourd’hui au CES 2020, Lexilife, startup fondée en 2018 par Jean-Baptiste Fontes et incubée au sein de la société Thomas watt Lighting Pro, a dévoilé aux yeux du monde Lexilight, une lampe qui promet d’aider les personnes souffrant de dyslexie. Ce qui représente tout de même à l’heure actuelle entre 8 et 10% de la population mondiale, soit un peu moins de 700 millions de personnes. 700 millions d’hommes et de femmes qui ont des difficultés à lire parce qu’ils voient une image miroir sur le texte.

Lexilight, une lampe pour permettre aux dyslexiques de lire sans difficulté

Utilisant le résultat de 20 années de recherche et développement, Lexilife a pu mettre au point Lexilife, une lampe pas comme les autres. Selon le fabricant, cela permet une meilleure expérience de lecture pour la plupart des dyslexiques. Contre à une personne non atteinte, un dyslexique a ses deux yeux dominants, chacun envoyant l’information au cerveau simultanément, d’où la confusion dans la lecture. Lexilight vient corriger le problème en permettant au cerveau de traiter l’information comme si elle provenait d’un seul œil dominant en utilisant une combinaison de lumière pulsée et modulée pour venir effacer cet effet miroir problématique.

Une création 100% française, cocorico !

Les ondes lumineuses émise par les LED de cette lampe peuvent être personnalisées pour correspondre au mieux au profil de vision de chaque utilisateur. Le taux de rafraîchissement, notamment, est facilement adaptable, pour faire en sorte qu’un œil prédomine sur l’autre pour réduire l’effet miroir. Selon Lexilife, la lampe Lexilight a été testée sur plus de 300 personnes dyslexiques et toutes ont pu lire correctement. L’entreprise mène actuellement des tests cliniques avec des professionnels de santé pour obtenir une certification médicale officielle. Et cocorico, Lexilight est fabriquée en France, à L’atelier du courrier, en Bretagne, une entreprise solidaire d’utilité sociale. 98% de ses employés sont en situation de handicap. Lexlight est disponible dès à présent pour 549€, avec un mois d’essai gratuit.