L’EVO 2020 est annulé mais un événement en ligne se dessine

Le nouveau coronavirus continue de faire des victimes aux quatre coins du globe. Et les annulations d'événements se poursuivent. Aujourd'hui, nous apprenons celle de l'EVO 2020, tournoi de esport majeur. Il devrait cependant avoir lieu dans un format en ligne.

L’EVO est “le plus gros tournoi de jeux vidéo de combat du monde”. Malheureusement, l’édition 2020 rejoint la liste des nombreux événements annulés à cause du Covid-19. Les meilleurs joueurs de la planète devaient s’affronter sur leurs jeux préférés entre le 31 Juillet et le 2 Août 2020 au Mandala Bay Resort & Casino de Las Vegas. Il n’en sera finalement rien.

Le rassemblement à Las Vegas pour l’EVO 2020 est annulé

Le Covid-19 aura eu raison de l’EVO 2020 dans sa version physique mais comme pour un certain nombre d’événements déjà, notamment pour ceux des géants de la tech, les organisateurs ont annoncé via leur compte Twitter que la grande baston annuelle de 2020 aurait tout de même lieu, d’une autre manière : “pour préserver l’esprit de l’EVO, nous allons organisé un événement en ligne cet Été.” C’est évidemment une bonne chose que de maintenir ce rassemblement, même si les joueurs ne pourront être face à face, sans l’ambiance si enflammée donnée par les milliers de spectateurs.

Mais un tournoi en ligne aura bien lieu

Selon le communiqué de l’organisation, tous les billets et autres réservations d’hôtel seront automatiquement remboursé et un formulaire d’inscription pour le tournoi en ligne sera mis en place la semaine prochaine. Toujours est-il que les jeux de combat sont plus délicats que les autres jeux de esport à jouer en ligne. La latence a un énorme impact dans un combat tant les coups sont rapidement donnés. Il faudra voir comment tout cela s’organisera une fois le tournoi lancé. Nul doute en tout cas que les organisateurs feront au mieux, pour le plus grand bonheur des joueurs et des fans qui assisteront à ses bastons endiablées. Rendez-vous cet Été.