L’EVO 2020 change de format et devient Online sur tout le mois de Juillet

Le nouveau coronavirus aura eu raison de tous les grands événements prévus ces derniers mois, et d'un certain nombre d'autres à venir. Tous ceux prévus cet Été ont été annulés. Certains peuvent cela dit se réorganiser, changer de format. C'est le cas de l'EVO 2020.

L’EVO est un événement annuel américain de sport électronique concernant exclusivement des jeux vidéo de combat en un contre un. C’est l’un des plus gros rassemblements pour les fans de ce genre de jeux. Et malheureusement, avec la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement, cette grande fête a dû être annulée, comme bon nombre d’autres. Les organisateurs ont cependant trouvé une alternative. Voici EVO Online 2020.

Face au Covid-19, l’EVO 2020 devient l’EVO Online

S’il est presque impossible de simplement reporter un gros festival musical, par exemple, un tournoi de esport quant à lui peut envisager la chose plus facilement. Il peut même changer de format et opter pour un événement totalement en ligne. C’est la décision que viennent d’annoncer les organisateurs de l’EVO 2020. Dans une vidéo publiée il y a peu, l’on apprend que l’événement sera séparé en cinq gros week-end dédiés aux jeux de combat durant le mois de Juillet.

et occupera vos week-ends de Juillet

Durant ces week-ends, les participants s’affronteront sur leurs jeux de prédilection mais il y aura aussi un certain nombre “d’exhibitions et de contenus spéciaux”. Ceci pour rendre l’événement le plus interactif possible et pour susciter l’intérêt des spectateurs depuis chez eux. Selon ce nouveau planning, il y aura ainsi quatre tournois ouverts. Les joueurs pourront s’affronter sur Mortal Kombat 11 Aftermath, Killer Instinct, Them’s Fightin Herds ou encore Skullgirls 2nd Encore. Davantage de détails ainsi que le formulaire d’inscription arriveront “bientôt”. Le début des festivités, ou des hostilités c’est selon, est prévu pour le 4 Juillet. Soyez au rendez-vous.