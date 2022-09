L’événement virtuel Meta Connect sera diffusé en direct le 11 octobre

L'événement Meta Connect aura lieu le 11 octobre. Le casque Meta Quest Pro devrait être de la fête, tout comme le métavers, évidemment.

Meta Connect, l’événement annuel du géant américain dédié aux réalités augmentée et virtuelle, aura lieu dans un mois environ. Rebaptisé suite au changement de nom de Facebook, l’événement se déroulera le 11 octobre prochain, et c’est Mark Zuckerberg qui l’a annoncé en personne dans un post publié sur Facebook.

L’événement Meta Connect aura lieu le 11 octobre

Comme lors de l’édition de l’année dernière, l’événement sera totalement virtuel et sera diffusé en direct sur la page Facebook de Reality Labs. Pour l’heure, seuls quelques détails officiels sont connus, mais le gros de ce rendez-vous reste encore un mystère. Le site Meta Connect annone que davantage d’informations concernant les intervenants et la programmation précise de la journée seront dévoilés “bientôt”.

Le casque Meta Quest Pro devrait être de la fête

Nous savons déjà, en tous les cas, à quoi nous attendre. Meta devrait enfin officialiser son projet Cambria, son nouveau casque de réalité virtuelle qui pourrait avoir pour nom commercial Meta Quest Pro. Dans son post publié sur Facebook, Mark Zuckerberg semble justement teaser cette grande annonce, avec une photo de lui portant un casque presque totalement dissimulé. Le grand patron de Meta promettait aussi, tout récemment, des “mises à jour majeures” pour les avatars de Horizon après de vives critiques quant au rendu “bien trop basse-résolution” de l’ensemble.

tout comme le métavers, évidemment

Il s’agit aussi du premier gros événement de réalité virtuelle de l’entreprise depuis le changement de nom de Facebook en Meta qui a été annoncé par Mark Zuckerberg durant le Connect de l’automne dernier. À cette époque, le PDG tentait de préciser sa vision du métavers et du rôle du réseau social dans ce dernier. Mais cette vision n’a pas toujours été très claire. Et l’idée d’un “métavers” reste toujours source de confusion. Et parfois même de dérision, comme l’a montré la réaction à l’avatar de Mark Zuckerberg. Meta Connect sera aussi l’occasion pour le géant de susciter l’intérêt autour de son dernier produit en date ainsi que d’un éventuel métavers qui peine toujours à convaincre.