L’État du Colorado pourrait bientôt permettre à ses résidents de payer leurs impôts en crypto-monnaies

Le Colorado va permettre de payer ses impôts en crypto-monnaies. Exemple supplémentaire de l'importance de ces monnaies numériques.

De par la nature hautement spéculative des crypto-monnaies, celles et ceux qui se sont lancés sur des crypto comme le bitcoin lorsque celui ne valait que quelques centaines ou milliers d’euros se retrouvent aujourd’hui avec des centaines de milliers, voire des millions d’euros entre leurs mains. Et ce, en très peu de temps. De quoi donner le tournis à bien des têtes. Cela étant dit, l’on cherche aujourd’hui encore des moyens d’utiliser ces crypto-monnaies.

Le Colorado va permettre de payer ses impôts en crypto-monnaies

Si vous avez des crypto-monnaies en votre possession et que vous cherchez à les dépenser, vous savez qu’il existe des solutions de paiement dédiées, par exemple, et notamment des cartes. Aux États-Unis, l’État du Colorado se préparerait à permettre à ses résidents de payer leurs impôts en crypto-monnaies. C’est en tous les cas ce que l’on apprend d’une annonce du Gouverneur du Colorado, Jared Polls, qui laissait même entendre que cela pourrait être possible dès cet été.

Exemple supplémentaire de l’importance de ces monnaies numériques

Interrogé par CNBC, Jared Polls déclarait notamment : “Nous nous préparons pour cet été – très bientôt donc – à accepter les crypto-monnaies pour tous les paiements liés aux impôts. Ensuite, nous avons l’intention de proposer cette méthode de paiement à toutes les transactions liés aux gouvernement de l’État, comme le permis de conduire ou le permis de chasse, dans les prochains mois.”

Le Colorado ne serait pas le premier État à embrasser ainsi les crypto-monnaies. Par exemple, l’État du Wyoming a mis en place une législation spécifique pour attirer les mineurs de crypto tandis que le maire de New York City, Eric Adams, voulait faire de la ville le “centre de l’industrie de la crypto-monnaie”. Toutes ces initiatives restent finalement encore assez peu de choses face au Salvador, mais cela montre que les crypto sont de plus en plus présentes.