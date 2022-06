L'État de New York pourrait bientôt limiter le minage de crypto-monnaies, ceci pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Les législateurs de New York ont passé une proposition de loi qui viendrait bannir, temporairement, les nouvelles opérations de minage de Bitcoin. Ce vendredi, les sénateurs de l’état ont voté à 36 voix contre 27 pour cette loi. Celle-ci est désormais sur le bureau de la Gouverneure Kathy Hochul. À elle de décider de la signer ou d’y opposer son véto. Cette loi entrerait en effet immédiatement à la signature.

Une tentative similaire avait été stoppée l’année dernière. Le Sénat de l’État de New York l’avait adoptée, pas l’Assemblée. Cette fois, la loi a passé l’étape de l’Assemblée en avril et le Sénat il y a quelques jours.

Cette loi établirait un moratoire de deux ans sur les licences pour les opérations de minage de crypto-monnaies qui utilisent les méthodes proof-of-work, très énergivores, pour valider les transactions sur la blockchain. À l’heure actuelle, cela concerne notamment le Bitcoin et l’Ethereum, deux des plus crypto-monnaies les plus populaires, bien que la dernière soit légèrement différente.

Ce moratoire ne couvrirait que les opérations de minage qui utilisent des sources d’énergie fossile. Les opérations reposant sur l’énergie renouvelable ou visant à miner des crypto-monnaies avec proof-of-stake, par exemple, qui nécessitent moins d’énergie, ne seraient pas affectées. Tout comme les activités de minage existantes et celles dont le renouvellement de licence est en cours.

Ceci pour limiter les émissions de gaz à effet de serre

Pendant la durée de ce moratoire, New York mènera une étude sur l’impact environnemental des méthodes de type proof-of-work, selon le texte de cette proposition. Comme CNBC le précise, New York a des objectifs climatiques ambitieux. Il est question de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 85 % d’ici à 2050 dans le cadre du Climate Leadership and Community Protection Act.

New York est devenu une pépinière pour le minage de crypto en partie grâce à la grande présence de l’hydroélectricité, son faible coût de l’électricité et son climat frais par rapport à d’autres États du pays – ce qui signifie moins d’énergie pour refroidir les machines -.

Certaines sociétés de minage ont menacé de quitter l’État de New York à cause de cette incertitude juridique et d’aller opérer ailleurs dans le pays. Les partisans de la crypto ont suggéré, eux, que, étant donné le statut de New York comme leader légal, d’autres États pourraient suivre.

L’administration Biden, elle, travaille actuellement sur un vaste projet de loi concernant justement le minage de Bitcoin. La Maison Blanche étudie l’impact de ces technologies sur les émissions de gaz à effet de serre.