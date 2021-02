L’Essential Phone de retour avec un nouveau propriétaire ?

Dans le monde des entreprises, les mouvements sont assez fréquents. Rachats, fusions, liquidations, le paysage change facilement, a fortiori dans le secteur des télécoms. Nouvel exemple aujourd'hui.

Il est assez fréquent d’apprendre ici ou là tel ou tel mouvement d’entreprises. Unetelle rachète telle autre tandis que celle-ci fusionne avec celle-là, untel quitte son poste ici pour créer une nouvelle marque là, etc. Nous pourrions avoir très bientôt les premières conséquences d’actions de ce genre concernant Carl Pei, et possiblement la marque Essential.

La société Nothing de Carl Pei devient propriétaire de Essential

Comme certains le savent peut-être déjà, le cofondateur de OnePlus Carl Pei avait annoncé l’année dernière son départ de l’entreprise. L’homme a depuis lors créé une nouvelle entreprise, baptisée Nothing, avec pour premier produit une paire d’écouteurs sans fil. Il semblerait cependant que Carl Pei puisse revenir aux affaires concernant les smartphones.

En effet, dans un rapport de 9to5Google, on apprend l’existence d’un dossier déposé auprès du bureau de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Dans celui-ci, Andy Rubin aurait transféré la propriété de sa société Essential à l’entreprise Nothing de Carl Pei. Le processus aurait été finalisé en janvier.

L’Essential Phone va-t-il revenir sur le marché ?

À l’heure actuelle, il est difficile de savoir ce que la société Nothing de Carl Pei pourrait avoir l’intention de faire avec Essential. L’une des raisons pour lesquelles Carl Pei avait quitté OnePlus, c’est, selon lui, parce qu’il voulait explorer davantage le marché de la technologie. Retourner aux smartphones ne semble pas vraiment aller en ce sens. Et dans le même temps, peut-être que Carl Pei voulait faire certaines choses concernant les téléphones justement qu’il ne pouvait pas faire sous le giron de cette marque. Il est donc possible que l’acquisition d’Essential lui offre désormais davantage de libertés.

Quoi qu’il en soit, il va falloir attendre pour découvrir comment ceci s’organise. Essential avait généré énormément d’intérêt autour de son premier appareil mais l’engouement n’avait finalement pas été au rendez-vous. Nothing pourrait-il parvenir à relancer la marque ? À suivre !