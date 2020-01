Les voitures Tesla sont intéressantes pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles étant qu'elles sont mises à jour régulièrement, gagnant en fonctionnalités avec le temps. Et certaines de ces nouvelles fonctionnalités sont très utiles. D'autres pour le moins étonnantes.

Les voitures électriques sont assurément l’avenir. Cela étant dit, cette technologie rend les véhicules extrêmement silencieux. Ce qui est déjà un problème pour les piétons. Si vous êtes l’heure propriétaire d’une voiture Tesla, sachez que vous n’aurez peut-être plus besoin d’ouvrir votre fenêtre pour faire connaître vos intentions au piéton juste à côté. Pourquoi ? Comment ? Elon Musk, PDG de Tesla, vient de laisser entendre que les voitures de la marque seraient bientôt en mesure de “parler” aux piétons.

Les voitures Tesla pourront bientôt “parler” aux piétons

Les voitures Tesla seront bientôt équipées de hauts-parleurs externes, pour se mettre en conformité avec les nouvelles lois européennes et américaines. Elon Musk a donc fait en sorte que les véhicules puissent informer par ce biais les piétons. L’homme n’a pas précisé comment ceci fonctionnera mais le milliardaire avait déjà fait savoir que vous pourriez “faire péter votre voiture dans leur direction”, à la manière des Monty Python. Tout un programme.

Ceci en tirant profit des hauts-parleurs qui seront intégrés pour se mettre en conformité aux lois

Une nouvelle fonctionnalité qui sera très certainement inaccessible aux propriétaires de Tesla, parce que leurs véhicules ne disposent pas des hauts-parleurs en question, et il n’est pas certain du tout que vous puissiez parler directement aux piétons ni même lire des messages automatisés. Toujours est-il que cela pourrait être très pratique de pouvoir signifier de manière sonore une quelconque intention. C’est aussi une mesure de sécurité supplémentaire. Il deviendra alors possible d’alerter un piéton non attentif sans avoir à ouvrir sa fenêtre. Cela pourrait aussi, qui sait, dissuader une personne malintentionnée. Et comme l’a déjà dit Elon Musk, nous ne serions pas non plus surpris que l’on puisse utiliser cette fonctionnalité pour faire glousser son monde…