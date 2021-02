Les voitures autonomes d’Apple ont parcouru deux fois plus de kilomètres en 2020 qu’en 2019

Apple travaille sur une voiture électrique et très probablement autonome. On le répète ces derniers temps plusieurs fois par jour tellement le projet est d'envergure. Cela fait longtemps que la marque à la pomme travaille sur ces technologies.

Le fait qu’Apple travaille sur une voiture n’est plus un secret depuis longtemps. Nul doute d’ailleurs que la firme de Cupertino a oublié l’idée que ç’en soit un depuis tout aussi longtemps d’ailleurs. Toujours est-il que la marque à la pomme travaille sur des technologies annexes depuis des années. Elle dispose même déjà de voitures autonomes. Et celles-ci ont parcouru un grand nombre de kilomètres durant l’année 2020.

Les voitures autonomes d’Apple ont beaucoup roulé en 2020

Le projet de voiture électrique autonome d’Apple est très probablement le moins bien gardé des secrets de l’industrie de la tech. Dans un récent rapport du DMV de Californie – l’organisme chargé de l’enregistrement des véhicules et des permis de conduire -, on apprend que la firme de Cupertino intensifie ses travaux autour de ce projet. Les voitures autonomes d’Apple auraient ainsi enregistré deux fois plus de kilomètres sur leurs compteurs en 2020 qu’en 2019.

Deux fois plus qu’en 2019

Selon le rapport en question, les véhicules Apple équipés de technologie de conduite autonome ont comptabilisé un total de 30 263 km en Californie. Ceci contre “seulement” 12 140 km en 2019, soit bien plus du double de la distance. Le rapport affirme aussi que le chiffre de désengagements a aussi augmenté, ce qui n’est pas surprenant dans la mesure où le kilométrage a augmenté.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, on parle de désengagement lorsque la voiture coupe le mode autonome et que le pilote humain reprend le contrôle du véhicule. Le DMV affirme qu’Apple a enregistré 130 désengagements, contre “seulement” 64 en 2019. Ce qui n’est pas un mauvais résultat. En effet, si l’on fait la moyenne, cela fait un désengagement tous les 232 km environ en 2020 contre 1 tous les 189 km en 2019.

Apple se cherche actuellement un partenariat pour l’aider à produire sa voiture autonome. Ce partenariat pourrait même être annoncé dans les mois à venir. À suivre !