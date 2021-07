Les “vieux” Kindle perdront leur accès à Internet en décembre

Les vieux modèles de Kindle ne pourront bientôt plus se connecter à Internet, la faute aux opérateurs qui font disparaître leurs réseaux 3G. Amazon fait cependant un geste.

L’un des avantages à posséder un appareil comme le Amazon Kindle, c’est que, dans la mesure où celui-ci est presque exclusivement utilisé pour les livres électroniques, il n’a pas besoin d’être très performant et puissant. Ainsi, il peut être utilisé pendant plus années sans donner l’impression d’être “dégradé”, à la traîne, comme cela peut se faire sentir avec une tablette ou un smartphone. Ceci étant dit, malheureusement, il peut y avoir d’autres soucis avec le temps.

En effet, si vous possédez un vieux modèle de Kindle, il y a de fortes chances que celui-ci perde son accès à Internet à la fin de l’année. C’est tout du moins ce qu’annonce Amazon par email à certains propriétaires de Kindle 3G. Les emails informent les clients que, dans la mesure où les opérateurs commencent à faire disparaître leurs réseaux 3G à la faveur des réseaux 4G, ces appareils ne pourront plus se connecter à Internet.

La faute aux opérateurs qui font disparaître leurs réseaux 3G

Ceci est très important car cela signifie que l’appareil, en ne pouvant plus se connecter au net, ne pourra plus télécharger de nouveau contenu sans fil. Amazon explique que tout le contenu acheté restera présent sur la liseuse, et si vous l’avez déjà téléchargé, vous pourrez évidemment continuer de le lire quand vous le voudrez mais vous ne pourrez pas en ajouter de nouveau.

Amazon est bien conscient que cette situation peut être dommageable pour les clients alors le géant du e-commerce a décidé de faire un geste commercial en proposant des coupons pouvant offrir jusqu’à 70 $ de réduction sur une Kindle Paperwhite ou Kindle Oasis et jusqu’à 25 $ de crédits e-books. Pour plus d’informations concernant ce problème et pour savoir si votre Kindle est concerné, direction la page d’aide dédiée sur Amazon.