Les véhicules de livraison autonomes autorisés dans les rues californiennes

Avant que les voitures autonomes ne s'invitent sur nos routes, nous auront probablement droit à des véhicules de livraison autonomes. Ce sera d'ailleurs le cas très prochainement en Californie, aux États-Unis. Ce type de véhicule vient d'être autorisé sur les routes.

Être coincé derrière un véhicule de livraison n’est jamais très plaisant, celui-ci pouvant s’arrêter très fréquemment. En Californie, il faudra bientôt composer en plus avec des véhicules de livraison autonome. Ceux-ci seront chargés de livrer les colis à leurs clients. En effet, à compter du 17 Janvier 2020, le Département des Véhicules à Moteur de Californie (DMV) commencera à délivrer des permis pour les véhicules de livraison autonomes. Ces permis seront accordés pour des licences de test et commerciale, ainsi que avec ou sans pilote humain.

La Californie accordera bientôt les premiers permis pour véhicules de livraison autonomes

Selon le directeur du DMV Steve Gordon, “l’adoption de ces lois signifie que les Californiens pourront bientôt recevoir leurs colis directement via un véhicule autonome si la société expéditrice remplit les différents prérequis“. Parmi ceux-ci, on citera notamment une certification que lesdits véhicules de livraison ont été testés dans des conditions réelles de circulation, avec un niveau 4 ou 5 de conduite autonome, que les pilotes de test ont suivi un programme de formation spécialisé et que ces derniers n’ont aucun incident à leur actif et qu’ils sont parfaitement à même de reprendre le contrôle manuel du véhicule.

De quoi répondre aussi à certaines problématiques

Cette ouverture des permis à ce genre de véhicules intervient après une demande officielle de Waymo et d’autres sociétés spécialisées auprès du DMV de Californie, il y a quelques mois, d’autoriser ces véhicules de livraison autonomes. Il y a environ un an, Waymo obtenait le premier permis de l’État pour tester des véhicules autonomes sans pilote humain de secours. Si cette avancée est une bonne chose pour les livraisons en elle-même, elle laisse encore de nombreuses questions. Que se passera-t-il en cas d’accident avec l’un de ces véhicules autonomes ? Et si l’un d’entre eux attend désespérément un client, bloquant tout une rue ? Quid de la sécurité des colis ? Les premières réponses devraient arriver avec ces premiers tests en conditions réelles dans les rues de Californie.