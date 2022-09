Les utilisateurs WhatsApp pourront bientôt rejoindre un appel en tapotant sur un lien

WhatsApp déploie les liens d'appel pour rejoindre un appel simplement en tapotant sur un lien. L'entreprise teste par ailleurs le chiffrement sur les appels vidéo en groupe.

Les services de messagerie instantanée vont aujourd’hui bien au-delà du simple envoi/affichage de messages textes. Les fonctionnalités se sont multipliées, sur différents segments et il est aujourd’hui possible de réaliser de nombreuses opérations de communication très diverses avec un ou plusieurs destinataires. Et régulièrement, les services existants s’étoffent. Nouvel exemple aujourd’hui avec WhatsApp.

WhatsApp déploie les liens d’appel

Il sera très bientôt plus facile pour les utilisateurs de WhatsApp d’inviter d’autres personnes à rejoindre un appel. Meta déploie en effet la possibilité de partager des liens d’appel (“Call Links”). Si vous voyez l’un de ces liens, vous pourrez rejoindre un appel simplement tapotant dessus. Il vous faudra la dernière version en date de WhatsApp pour utiliser les liens d’appel. Depuis l’onglet Appels de l’application, vous pouvez sélectionner l’option Liens d’appel. Vous pouvez alors générer un lien pour un appel vocal ou vidéo à partager avec votre famille et vos proches.

pour rejoindre un appel simplement en tapotant sur un lien

Il s’agit là d’une fonctionnalité très pratique, une fonctionnalité que l’on a déjà vu Apple adopter, par exemple. L’année dernière, la marque à la pomme a commencé à proposer des liens FaceTime qui permettent à des tiers de rejoindre des appels depuis des appareils Android et des PC sous Windows. Bien que la firme de Cupertino permette aux utilisateurs de planifier des appels via les liens, WhatsApp ne proposera pas de fonctionnalité similaire, comme l’a confirmé un porte-parole de l’entreprise à Engadget. Tout du moins, pas dans un futur proche.

L’entreprise teste par ailleurs le chiffrement sur les appels vidéo en groupe

De plus, WhatsApp a commencé à tester le chiffrement sur les appels vidéo pour les groupes jusqu’à 32 participants, déclarait le PDG de Meta, Mark Zuckerberg. L’entreprise partagera bientôt davantage de détails sur le sujet.