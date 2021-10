Les utilisateurs peuvent désormais laisser leurs avis sur les applications d’Apple

Apple permet désormais de laisser des commentaires sur ses propres applications. Le géant américain tiendra-t-il compte de ces avis ?

Les magasins d’applications ont aujourd’hui une place prépondérante dans notre manière de consommer des applications. Cela passe notamment par la gestion des avis et autres notes des utilisateurs. Une bonne manière de se faire une idée de la réussite d’une application. Encore faut-il pouvoir donner son avis, justement. La chose est désormais (enfin) possible pour les applications développées par Apple.

Apple permet désormais de laisser des commentaires sur ses propres applications

Comme la plupart des fabricants, Apple fournit un certain nombre de ses propres applications dans ses différents produits, qu’il s’agisse de l’iPhone, iPad ou Mac. Dans la plupart des cas, ces applications sont parfaitement opérationnelles et simples. Elles font le travail, si l’on peut dire., mais ce ne sont pas nécessairement les meilleures options dès lors que l’on recherche des fonctionnalités un peu plus avancées.

Cela étant dit, il est désormais possible de publier son avis sur ces applications développées par Apple. En effet, avec l’arrivée d’iOS 15, la firme de Cupertino permet aux utilisateurs de laisser leurs avis sur ces applications. Les avis en eux-mêmes n’ont rien de nouveau, ils sont d’ailleurs très utiles pour jauger de l’efficacité d’une application, mais c’est une bonne chose que de pouvoir désormais en laisser aussi concernant les propres applications de la marque à la pomme.

Le géant américain tiendra-t-il compte de ces avis ?

Difficile de savoir comment Apple a l’intention de gérer ces commentaires et si elle fera très attention ou non aux notes et éventuelles plaintes déposées par les utilisateurs. Après tout, les applications en question sont fournies par défaut avec les appareils, que les utilisateurs les aiment ou non, dans la mesure où elles sont pour la plupart préinstallées, la firme de Cupertino n’aurait que faire qu’elles plaisent vraiment.

Peut-être faut-il y voir là un moyen pour Apple de montrer au public qu’il cherche à obtenir les retours de ses utilisateurs pour avancer, y compris sur ses applications maison. Quoi qu’il en soit, si vous avez toujours voulu faire savoir à Apple à quel point vous aimiez ou détestiez telle ou telle application, vous pouvez désormais le faire !