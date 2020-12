Les utilisateurs iOS peuvent désormais partager leurs achats in-app sur des applications tierces

Les stores d'applications sont aujourd'hui bien plus que de simples catalogues d'applications. Ils offrent tout un écosystème, une manière de vivre avec les applications au quotidien. iOS pense par exemple à toute la famille dans son ensemble.

Les fonctionnalités ne manquent pas sur les stores d’applications que sont les Google Play et Apple App Store. Parmi celles proposées par la firme de Cupertino, on pourrait citer la possibilité de partager avec les membres de sa famille. Mais que peut-on partager au juste ? Sont actuellement concernés les abonnements à des services comme Apple Arcade, Apple TV+, Apple Music, etc. L’idée, ici, c’est que la marque à la pomme espère gagner encore des clients en permettant de partager les coûts des abonnements, et donc les rendre plus abordables. Mais aujourd’hui, Apple va plus loin encore.

Le partage d’abonnements et d’achats in-app sur les apps tierces iOS

En effet, nouvelle bonne nouvelle pour les membres d’une même famille sous iOS. La fonctionnalité de partage s’étend désormais aux applications tierces. Cette fonction avait été annoncée durant la WWDC 2020. L’ingénieure Tori Sherman avait notamment déclaré la chose suivante : “Nous sommes très excités d’annoncer que, cette année, l’app store prendra en charge le partage familial pour les achats in-app, ce qui permettra de partager les achats avec jusqu’à cinq membres supplémentaires d’une même famille.”

désormais possible pour les membres d’une même famille

Cela étant dit, il convient ici de préciser que la possibilité de partager lesdits achats in-app ou l’abonnement dans son ensemble revient au développeur de l’application et à lui seul. Autrement dit, toutes les applications ne permettront pas le partage de ces achats, tous les développeurs ne souhaiteront pas participer. Mais tout du moins ont-ils désormais la possibilité de laisser leurs utilisateurs en profiter s’ils le souhaitent.

Dans certains cas, cela pourrait être très intéressant pour les développeurs. Permettre de partager son abonnement et/ou ses achats in-app pourrait encourager les utilisateurs à s’abonner – grâce à un coût qui serait redivisé -, alors qu’ils ne l’auraient peut-être pas fait autrement. La situation variera d’une application à l’autre, évidemment, il faudra donc y regarder au cas par cas mais c’est une nouveauté très intéressante.