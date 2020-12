Les utilisateurs iOS et Androit ont dépensé 400 millions de dollars dans les applications à Noël

Les stores d'application ne se sont jamais aussi bien portés qu'en cette période de pandémie et de confinement. Avec les fêtes de Noël, qui plus est, les chiffres sont impressionnants.

Certains secteurs souffrent grandement de la crise sanitaire liée au Covid-19 et des mesures de confinement prises par les gouvernements. D’autres, par contre, en profitent largement. C’est le cas, dans le monde de la tech, des stores d’applications, et par extension des géants que sont Apple et Android. Pendant les fêtes de Noël, les chiffres se sont envolés.

Le marché des applications mobiles se porte très bien

Il n’est pas difficile de comprendre dans quelle mesure le développement d’application mobile peut être un business très lucratif. Si l’on en croit les derniers chiffres, données réelles et estimations, de la société spécialisée Sensor Tower, les utilisateurs iOS et Android auraient dépensé pas moins de 400 millions de dollars (325 millions d’euros) en applications à Noël uniquement.

La pandémie mondiale a bel et bien impacté l’économie mondiale de manière négative, c’est un fait, mais le marché des applications mobiles semble immunisé. Ces données suggèrent que cette dépense de 400 millions de dollars représente une augmentation de 34,5% par rapport au 300 millions de dollars sur la même période en 2019.

Environ 400 millions de dollars dépensés sur iOS et Android à Noël

Les chiffres de Sensor Tower permettent aussi de mettre en évidence que le jeu mobile a largement contribué aux revenus générés par les applications. Celui-ci compterait ainsi pour 27% du total dépensé à Noël. Un chiffre là encore en augmentation par rapport à l’année précédente, année durant laquelle les utilisateurs avaient dépensé environ 232,4 millions de dollars, contre 295,6 millions de dollars cette année.

Cela étant dit, il n’est finalement pas vraiment surprenant d’apprendre que l’on dépense davantage dans les applications. Nombre d’entre nous sont encore confinés chez eux, dans l’impossibilité de voyager. Il convient alors de trouver à s’occuper chez soi, et les applications mobiles sont l’une des options aujourd’hui.