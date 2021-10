Les utilisateurs Instagram peuvent désormais rejoindre les conversations de groupe sur Messenger

Facebook introduit un certain nombre de nouveautés sur Messenger et Instagram. Il est notamment possible de créer des groupes de conversation avec des contacts de Messenger et Instagram.

Facebook dispose dans son escarcelle d’un certain nombre de services dédiés à la messagerie instantanée. Ce qui est une bonne chose, si tant que l’on puisse proposer une certaine harmonie entre ces services aux utilisateurs. C’est ce qu’a commencé à faire la firme de Menlo Park il y a quelques années. Elle poursuit aujourd’hui en ajoutant davantage de synergie entre Instagram et Messenger.

Après avoir introduit un système de messagerie croisée entre Messenger et Instagram l’année dernière, Facebook rien l’ensemble plus utile encore en ajoutant aujourd’hui les groupes de conversation cross-platform. Avec cette nouvelle fonctionnalité, il devient possible de commencer une conversation à plusieurs et d’y inviter des contacts que ce soit depuis Messenger ou depuis Instagram. De plus, il est possible de lancer des sondages à la manière de Messenger dans les DM d’Instagram et les conversations de groupe cross-platform si d’aventure vous aviez besoin de vous mettre d’accord sur ce que vous allez manger lors de votre prochaine soirée ensemble.

Dans le même temps, Instagram se dote d’une nouvelle fonctionnalité exclusive baptisée “Watch Together” (“Regarder Ensemble”). Pour l’utiliser, il suffit de démarrer un chat vidéo dans Instagram, de faire défiler jusqu’au post que vous souhaitez partager et de cliquer sur le bouton Partager puis “Watch Together”. Instagram a par ailleurs ajouté un certain nombre de nouveaux contenus créés par Steve Aoki, Travis Barker et Cardi B.

Parmi les autres ajouts, on pourrait aussi citer les indicateurs de saisie désormais disponibles dans les conversations de groupe cross-platform pour Messenger et dans les DM Instagram. Facebook a aussi intégré de nouveaux thèmes pour les conversations, pour DM Messenger et Instagram, y compris un thème “Cottagecore” et un autre autour du chanteur colombien J Balvin. Il y a aussi une nouvelle collection Astrologie, avec un thème Astrologie, des effets en réalité augmentée et un pack de sticker. Ces nouveautés sont toutes en cours de déploiement sur Messenger et Instagram.