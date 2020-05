Les utilisateurs G Suite pourront passer des appels Google Voice directement depuis Gmail

Google propose aux professionnels sa G Suite, très complète et aboutie pour celles et ceux qui collaborent régulièrement sur des fichiers et travaillent dans le cloud. Aujourd'hui, Google annonce une nouveauté très intéressante.

Google offrira très bientôt aux abonnés G Suite qui utilisent Google Voice une fonctionnalité qui devrait leur faire gagner un temps précieux au quotidien. Il sera ainsi possible de passer et recevoir des appels Google Voice directement dans Gmail. Vous n’aurez plus à passer sur un autre onglet ou dans l’application pour en profiter.

Les abonnés G Suite pourront bientôt gérer leurs appels Google Voice depuis Gmail

Sur le navigateur, les utilisateurs concernés verront l’icône Voice apparaître à côté des autres extensions G Suite pour Gmail sur la droite de l’écran. Cette fonctionnalité commencera à être déployée à partir du 3 Juin. Comme à l’accoutumée, il faudra peut-être patienter quelques jours avant que vous ne puissiez en profiter avec votre compte mais l’option sera, à terme, disponible sur les version web, iOS et Android. Pratique, assurément, pour un gain de temps toujours appréciable.

Il deviendra même possible de transférer les appels

Il sera aussi possible de transférer les appels via les applications Google Voici mobile et web. La firme de Redmond vous suggèrera même des gens à qui vous pourriez être susceptible de transférer l’appel. Si la personne ne se trouve pas dans cette liste, vous pourrez rechercher un contact ou entrer manuellement le numéro de téléphone de la personne en question. Pour l’heure, il est impossible de savoir si les autres utilisateurs Google Voice auront accès à cette fonctionnalité de transfert d’appel ou à la possibilité de gérer les appels depuis Gmail. Toujours est-il que Google a pris l’habitude d’ajouter ses nouvelles fonctionnalités d’abord dans G Suite avant de les déployer aux autres utilisateurs. Peut-être sera-ce le cas avec cette nouvelle option. À suivre !