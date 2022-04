Les utilisateurs du Launcher PC Bethesda peuvent commencer à migrer sur Steam

Les derniers jours du launcher PC de Bethesda sont arrivés. Les joueurs peuvent commencer à migrer sur Steam.

Le moment est venu de dire adieu au launcher de jeux PC de Bethesda. À compter d’aujourd’hui, les joueurs peuvent transférer leur librairie de jeux, ainsi que les DLC, monnaies virtuelles, items in-game et listes d’amis sur leur compte Steam. Les utilisateurs ont jusqu’au 11 mai pour profiter du launcher PC Bethesda. Après cette date, le launcher ne permettra plus d’accéder au moindre jeu, mais les utilisateurs pourront toujours accéder à leur compte Bethesda.net et transférer leurs jeux sur Steam après le 11 mai.

Les derniers jours du launcher PC de Bethesda sont arrivés

Les joueurs qui sont déjà prêts à migrer devraient cependant prendre le temps de lire les instructions détaillées sur le site de Bethesda. Tous les jeux et achats déjà en possession des joueurs seront disponibles gratuitement sur Steam. Mais gardez bien à l’esprit que le processus de transfert peut être quelque peu dangereux. Si la majorité des sauvegardes devraient être transférées automatiquement, certaines nécessiteront une opération manuelle pour être accessibles depuis Steam.

Les joueurs peuvent commencer à migrer sur Steam

Par exemple, les joueurs de DOOM Eternal devront copier manuellement leurs fichiers de sauvegardes dans le dossier Steam. Bethesda propose des instructions détaillées pour le cas DOOM Eternal. Les joueurs de Fallout 76 doivent par ailleurs savoir qu’il existe un outil spécial mis à leur disposition pour simplifier cette migration, ainsi qu’une FAQ à lire avant de se lancer. À l’heure d’écrire ces lignes, Wolfensteain : Youngblood n’est pas disponible pour le transfert. Autrement dit, les joueurs ne pourront pas faire passer leur progression sur Steam, mais les skins et autres DLC devraient passer normalement.

Bien que la migration de sa bibliothèque de jeux puisse sembler ennuyeuse, Bethesda veut arrondir les angles en proposant un certain nombre de jeux sur Steam pour la toute première fois. Parmi les titres compatibles, The Elder Scrolls Arena, The Elder Scrolls Daggerfall, Creation Kit for Fallout 4, Skyrim Special Edition ou encore Wolfenstein : Enemy Territory. Le Serveur Test Public de Fallout 76 est quant à lui désormais disponible sur Steam.