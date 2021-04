Les trackers Samsung SmartTag+ s’ouvrent à la précommande (aux États-Unis)

Les dispositifs de suivi Bluetooth comme ceux de Tile ont le vent en poupe. Apple est attendu sur le marché très prochainement. Aujourd'hui, c'est Samsung qui dégaine, avec les précommandes de ses SmartTag+.

Pour ne plus égarer ses produits importants – smartphone, clefs, portefeuille, etc -, la technologie moderne propse une solution sous la forme de trackers Bluetooth assez partout. Ceux-ci se fixent sur l’objet en question et la connexion Bluetooth permet de le localiser assez précisément. Tile est l’un des grands acteurs de ce marché. Apple devrait se lancer bientôt. Et aujourd’hui, c’est Samsung qui se lance, avec ses SmartTag+.

Samsung lance les précommandes de ses SmartTag+

En janvier dernier, Samsung profitait de son événement Unpacked pour annoncer plusieurs dispositifs de suivi Bluetooth, lesquels ont, évidemment, immédiatement déclenché des comparaisons avec les produits similaires de Tile. Mais depuis lors, le géant sud-coréen était resté très discret, presque muet même. À tel point que l’on aurait tout à fait pu oublier jusqu’à l’existence de ces produits. Ceux-ci sont pourtant bien réels. Les trackers Bluetooth Galaxy SmartTag+ sont bel et bien là, ils sont même disponibles en précommandes aux États-Unis chez B&H pour 40 $ l’unité. Disponibles officiellement à partir du 12 avril.

En France, il va falloir patienter avant de pouvoir en profiter

Pour être précis, il s’agit du modèle amélioré, lequel offre certains avantages par rapport au modèle standard que Samsung offrait en bonus de précommande avec le Galaxy S21. Avec ce modèle SmartTag+, on récupère le protocole sans fil courte portée ultra-wideband (UWB), qui utilise des fréquences plus élevées que le Bluetooth et qui rendent de fait la localisation plus précise qu’avec le Bluetooth. Il est aussi possible de visualiser ses objets égarés sur une carte en réalité augmentée via l’application SmartThings. Simple et efficace. Samsung prend ainsi de court la concurrence, ces deux fonctionnalités devant arriver prochainement sur la nouvelle génération de trackers de Tile ainsi que sur les très attendus Apple AirTags.

Comme ses concurrents, le SmartTag est conçu pour être associé à un objet comme un smartphone ou un trousseau de clefs. Ce modèle amélioré est actuellement proposé en noir, tandis que le modèle standard est aussi disponible en blanc.