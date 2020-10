Les trackers Apple AirTag n’arriveraient pas avant mars 2021

S’il ne fait désormais plus aucun doute que l’événement presse du 13 octobre prochain sera l’occasion de présenter officiellement l’iPhone 12, d’autres produits seront assurément annoncés dans le même temps. Mais si vous espériez voir les Airtag, il faudra probablement vous résigner. En effet, si l’on en croit le généralement très bien informé Jon Prosser, Apple aurait reporté le lancement officiel de ses trackers à mars 2021…

Jon Prosser ne donne aucune explication quant à ce report mais une chose est sûre, Apple attend depuis un certain temps déjà de pouvoir commercialiser ses trackers. Ceux-ci étaient même apparus brièvement dans une vidéo d’aide datant en avril dernier.

Les Apple AirTag devraient venir concurrencer directement les trackers de Tile et consort mais avec certains avantages supplémentaires pour les clients de l’écosystème Apple. En effet, si vous avez un iPhone 11 ou similaire doté d’une puce ultra-large-bande, vous pourrez bénéficier de la localisation ultra-précise. Parfait pour retrouver un objet qui se serait subrepticement glissé entre les coussins du canapé, par exemple. Ces trackers peuvent aussi stocker vos informations de contact pour vous alerter si un appareil Apple localise l’objet sur lequel il est fixé.

Et comme un malheur survient rarement seul, si l’on peut dire, il se pourrait que ce ne soit pas la seule absence remarquée durant cet événement du 13 octobre. Jon Prosser affirme aussi que le casque circum-aural estampillé Apple ne sera pas dévoilé à cette occasion. L’informateur ne donne aucune date mais celle-ci ne devrait plus trop tarder. Un tarif de 350$ est même évoqué pour le modèle “sport” et un autre de 599$ pour une version premium avec cuir et métal.

Une chose est sûre, cet événement du 13 octobre sera dédié à l’iPhone 12. Tout autre produit qui pourrait être annoncé en même serait un agréable bonus. Rendez-vous ce mardi 13 octobre, à partir de 19h, pour savoir de quoi il retourne précisément.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020