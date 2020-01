Les tarifs et dates de lancement des Samsung Galaxy S20 en fuite

Les Samsung Galaxy S20 – que l’on pensait jusqu’à il y a peu être baptisés S11 – seront très bientôt dévoilés officiellement. L’événement prévu à cet effet, le Samsung Unpacked, se tiendra le 11 Février prochain. Nous avons aussi aujourd’hui droit de connaître les tarifs prévus pour les différents appareils de cette gamme ainsi que pour le très attendu Galaxy Z Flip. Alors, à quoi faut-il s’attendre ? Voici un premier très bon élément de réponse.

Outre la date de l’événement dédié à ces annonces, il semblerait donc que nous connaissions d’ores-et-déjà les tarifs des différents modèles. C’est Max Weinbach, leakster connu et reconnu de son état, qui a dévoilé ces informations. En plus de son tweet, plusieurs sources viennent corroborer les tarifs énoncés pour les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Et si l’on reprend les dernières fuites de Max Weinbach concernant les Galaxy S20, la fiabilité de ces informations ne fait plus grand doute.

Ainsi, dans le tweet en question, ci-dessous, on apprend que le Galaxy 20 5G affichera un tarif public recommandé – actuel, ceux-ci pourraient être légèrement revus à la baisse d’ici leur commercialisation – de 900 à 1 000$. Le S20+ 5G coûterait, lui, entre 1 050 et 1 100$. Le S20 Ultra 5G pourrait être vendu 1 300$. Le Galaxy Z Flip, quant à lui, reste dans une autre catégorie, avec son écran pliable, et serait proposé aux alentours de 1 400$. Comme à l’accoutumée, les tarifs finaux dépendront des pays. Une chose est sûre, pour la France, il faudra certainement prévoir une enveloppe de 1 000€, minimum, pour s’offrir un Samsung Galaxy S20.

So just heard S20 prices. Expect these to be lower than listed but at the moment we are expecting:

S20 5G: €900-1000

S20+ 5G: €1050-1100

S20 Ultra 5G: €1300

Galaxy Z Flip is supposed to be about €1400 but I expect that to change before launch.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 20, 2020