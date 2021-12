Les systèmes gouvernementaux de Gibraltar vont intégrer la technologie de la blockchain

Le gouvernement Gibraltar intègre la blockchain dans ses processus pour faciliter les interactions avec les particuliers et entreprises.

Initialement implémentée comme simple pilote, l’intégration de la blockchain dans les processus gouvernementaux de Gibraltar doit permettre d’améliorer la livraison de services publics aux particuliers et aux organisations résidant ou opérant à Gibraltar. Cette solution sera bâtie par-dessus le système eGov de Gibraltar, avec un accent mis, dans un premier temps, sur le stockage de documents divers générés et certifiés par le gouvernement pour les citoyens.

Le gouvernement Gibraltar intègre la blockchain dans ses processus

Ce projet d’intégration pilote sera piloté par le gouvernement, en partenariat avec Bitso, une plate-forme crypto gérée par le pays, et IOVlabs, l’équipe à qui l’on doit la blockchain RSK. Ces deux entreprises sont partenaires de longue date, notamment dans le secteur du DLT. Selon le Ministre des services numériques et financiers, Albert Isola, “Gibraltar s’est positionné avec succès comme une juridiction en avance sur son temps pour le développement des entreprises innovantes et offrant des solutions en lien avec la blockchain. L’implémentation de la technologie de la blockchain dans nos processus en partenariat avec nos investisseurs qui travaillent ici viendra améliorer encore la manière dont notre communauté interagit avec le gouvernement. Nous avons déjà commencé la numérisation de nombre de nos services via l’introduction du système eGov il y a quelques mois. J’ai confiance en le fait que la blockchain RSK offrira une base solide sur laquelle bâtir un programme de services pour aller plus encore.”

pour faciliter les interactions avec les particuliers et entreprises

IOVlabs offrira son savoir technique sur cette initiative et travaillera avec l’équipe des services numériques de Gibraltar. De son côté, Bitso est une plate-forme de crypto sous le DLT Providers Regulatory Framework. Elle investira environ 500 000 $ en bitcoin dans le projet. Pour Daniel Vogel, cofondateur de Bitso, cette nouvelle aventure était une évidence : “Chez Bitso, nous sommes convaincus que les secteurs privé et public peuvent travailler ensemble pour créer des solutions qui comptent basées sur les crypto et la blockchain. Nous sommes fiers de travailler avec le gouvernement de Gibraltar pour améliorer l’utilisation de la technologie blockchain dans des secteurs vitaux de l’industrie.” Même son de cloche chez IOVlabs, par la voix de son PDG Gutiérrez Zaldívar : “Nous sommes ravis de l’opportunité de collaborer avec le gouvernement de Gibraltar pour déployer la technologie de la blockchain pour créer un nouveau paradigme d’interaction entre le gouvernement et les citoyens et organisations, ce qui réduira les coûts tout en augmentation l’automatisation et la confiance.”

Ces dernières années, Gibraltar s’est positionné comme une juridiction de choix pour certaines des entreprises de la blockchain les plus importantes du monde. Toujours à la pointe de l’innovation, en janvier 2018, Gibraltar était devenu le premier pays à introduire une législation autour du registre distribué (DLT). Après une mise à jour du cadre régulatoire fin 2020, le gouvernement annonçait la mise en place d’un nouveau groupe de travail responsable de la création des standards du marché pour les échanges opérant dans l’espace des actifs numériques.