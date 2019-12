Les superhéros de Valiant vont avoir droit à des jeux vidéo multi-plateformes

En matière de superhéros, il n'y a pas que ceux de Marvel et de DC. On pourrait aussi par exemple citer Valiant. La maison d'édition de comic books américaine fondée en 1990 a entre ses mains une très vaste famille de héros. Elle lorgne aujourd'hui sur les jeux vidéo.

Valiant Comics veut vous soutirer encore davantage d’argent, si tant est que vous lui en donniez déjà pour quelques-uns de ses comics. En plus d’avoir un film Bloodshot – avec Vin Diesel, sortie prévue le 20 Février 2020 -, la maison d’édition s’est récemment associée avec le développeur indépendant Blowfish Studios pour créer des jeux vidéo multi-plateformes basés sur ses personnages. Pour l’heure, nous n’avons que très peu de détails concernant cette collaboration mais il est bien question d’un partenariat pour “plusieurs jeux vidéo bourrés d’action”.

Les superhéros de Valiant auront bientôt des jeux vidéo multi-plateformes

L’univers interconnecté de Valiant n’est peut-être pas aussi fourni que ceux de Marvel ou de DC mais il dispose de plus de 2 000 personnages qui pourraient très facilement être utilisés dans des films et des jeux vidéo. Y compris Zephyr, X-O Manowar et Ninjak. Quels que soient les titres qui seront lancés suite à ce partenariat, ce ne seront pas les tous premiers basés sur l’univers de Valiant. La maison d’édition avait déjà publié des jeux vidéo, sous le nom de leur ancien propriétaire Acclaim Entertainment. Des jeux pour de vieilles consoles, cela dit, et le dernier en date, publié l’année dernière, est réservé aux mobiles.

Pour donner un coup de frais au monde des superhéros ?

Michael Bolden, directeur de la publication chez Blowfish Studios, déclarait la chose suivante dans un communiqué :

Avoir la chance de travailler avec l’Univers de Valiant permettra certainement d’apporter de nouvelles expériences rafraîchissantes aux fans comme aux joueurs. J’ai toujours été un grand fan des personnages comme Ninjak, Blooshot et X-O Manowar. L’Univers de Valiant présente une vraie richesse dans ses personnages et ses histoires, richesse que nous sommes impatient d’introduire aux fans dans une expérience interactive mondiale.

Rendez-vous est donc pris. Qui sait, Valiant pourrait avoir de très jolies choses à proposer. Rendez-vous dans un premier temps à partir du 20 Février 2020 pour découvrir les aventures de Bloodshot, avec Vin Diesel dans le rôle titre.