Les specs du Google Pixel 5 laissent entrevoir un appareil milieu de gamme

Comme chaque année maintenant, Google travaille sur la nouvelle génération de smartphones Google Pixel. Qu'auront à offrir les Google Pixel 5 ? Voici les premiers éléments de leurs spécifications.

Il semblerait que les smartphones Pixel de cette année puissent être légèrement décevants pour celles et ceux qui attendaient un flagship. En effet, un récent rapport de Android Central publie ce qui serait la fiche technique du très attendu Google Pixel 5. Certains l’attendaient avec des spécifications de haut niveau, cela ne devrait pas être le cas.

Les spécifications du Pixel 5 déjà dévoilées ?

Selon le rapport du media, il semblerait que la gamme Pixel de cette année embarque donc des composants milieu de gamme. En supposant que ces informations soient avérées, le Pixel 5 disposerait donc d’une puce Qualcomm Snapdragon 765G – la même puce que celle du Google Pixel 4a -. L’appareil embarquerait même un écran assez petit, mesurant “seulement” 6 pouces.

Vers un smartphone milieu de gamme

Toujours selon ces mêmes informations, l’écran se contenterait d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les gamers pourraient se sentir quelque peu frustré. Parmi les autres spécifications intéressantes, on citera notamment les 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ainsi que la prise en charge de la recharge sans fil Qi 15 W et le recharge sans fil inversée à 5 W. Difficile de savoir comment Google a l’intention de positionner ce Pixel 5 dans la mesure où les spécifications du Pixel 4a sont totalement différentes.

Bien que ce manque de présence sur le segment du haut de gamme soit quelque peu décevant, il est assez facile de comprendre pourquoi Google a choisi cette option. Les téléphones Pixel du géant de Mountain View ont augmenté en tarif ces dernières années par rapport aux Nexus proposé par le passé. Et le succès grandissant d’Apple avec ses iPhone plus abordable vient limiter les options. En procédant ainsi, Google espère pouvoir toucher un plus large marché.