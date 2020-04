Les spécifications du LG Velvet dévoilées avant son annonce officielle

Nous avons appris il y a quelques semaines que LG travaillait sur un nouveau flagship doté d'un design très particulier. Les rendus qui avaient été publiés étaient très intéressants. Aujourd'hui, avant son annonce officielle, nous découvrons toutes ses spécifications.

Il y a quelques semaines, LG révélait les lignes extérieures d’un smartphone baptisé Velvet. Celui-ci montrait un tout nouveau design, design des futurs appareils de la marque. L’appareil devrait être annoncé officiellement la semaine prochaine mais le constructeur, de manière finalement assez habituelle, a décidé de révéler toutes ses spécifications avant cette même annonce.

Le LG Velvet dévoile toutes ses spécifications

Ainsi, selon LG, ce smartphone Velvet déjà très attendu, disposera d’un écran OLED de 6,8 pouces au ratio 20,5:9 ainsi que des haut-parleurs stéréo gérés par l’intelligence artificielle pour aider à contrôler le volume et optimiser le son. Le Velvet dispose aussi de bords arrondis qui devraient permettre de mieux le tenir en mains, de manière plus confortable tout du moins. Le module caméra arrière, quant à lui, intégré dans un design façon goutte de pluie très agréable à l’œil, regroupe un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra-wide de 8 MP et un capteur de profondeur de 5 MP. À l’avant, un capteur unique de 16 MP.

Son annonce officielle devrait avoir lieu la semaine prochaine

Avec son Velvet, LG ne visera pas le haut de gamme. Le processeur n’est ainsi qu’un Qualcomm Snapdragon 765 mais les utilisateurs pourraient être intéressés d’apprendre qu’il s’agit là de la version 5G du processeur. Autrement dit, le smartphone sera compatible 5G. Un aspect non négligeable pour certains acheteurs aujourd’hui. Pour l’heure, nul ne sait quel sera le tarif de ce nouveau smartphone mais il sera disponible en Corée du Sud à partir du 15 Mai avant d’arriver dans d’autres pays du monde. Les détails de sa commercialisation n’ont malheureusement pas encore été communiqués. Peut-être le saura-t-on après son annonce officielle la semaine prochaine. À suivre !