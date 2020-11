Les smartwatches Garmin permettent désormais de suivre une grossesse

Les smartwatches permettent aujourd'hui tout un tas de choses, pour le suivi de la pratique sportive, évidemment, mais aussi de plus en plus pour la santé. Aujourd'hui, les montres connectées du spécialiste Garmin permettent de suivre une grossesse.

Lorsqu’une femme est enceinte, elle a besoin de faire attention à sa santé plus que d’ordinaire. En effet, la santé de la maman influe directement sur la santé du bébé. Et il y a énormément de données de santé qui peuvent être intéressante pour une maman. Aujourd’hui, Garmin se lance sur ce segment. La marque spécialisée veut simplifier les choses au maximum en introduisant une fonctionnalité de suivi de grossesse sur ses smartwatches.

Les smartwatches Garmin permettent de suivre une grossesse

Avec cette nouvelle fonction de suivi de grossesse, les futures mamans pourront suivre l’avancée de leur grossesse et visualiser facilement un certain nombre d’informations en rapport avec cette grossesse, notamment pour améliorer leur propre santé avant de donner naissance. Cette fonction permettra par exemple aux utilisatrices de savoir comment leur corps évolue durant la grossesse, via le suivi des activités quotidiennes, y compris physiques. Les futures mamans pourront aussi ajuster finement les alertes concernant leur rythme cardiaque.

Pour mieux comprendre son corps pendant cette période de grand chamboulement

Le logiciel va plus loin, notamment en rappelant aux mamans de faire un certain nombre de choses, comme des exercices de Kegel pour le périnée, enregistrer certains détails ou symptômes le cas échéant pour pouvoir tout rapporter aux médecins. Il y a même un timer pour marquant les contractions et suivre ainsi très précisément l’avancée du travail lorsque celui-ci a démarré.

Selon Susan Lyman, vice-présidente du marketing monde chez Garmin, “les retours positifs que nous avons reçus lorsque nous avons lancé notre outil de suivi du cycle menstruel était une indication claire que nos utilisatrices cherchent des moyens d’utiliser la technologie pour améliorer leur santé et leur physique. Nous espérons que cet outil de suivi de grossesse aidera les femmes à comprendre comment leur grossesse influe sur leur style de vie et leur bien-être général.” Une nouveauté bienvenue, gratuite – donc toujours bonne à prendre -, qui permettra de mieux comprendre son corps pendant ces mois où tout change.