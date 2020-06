Les smartphones Google Pixel accueillent une nouvelle fonctionnalité de Safety Check

L'un des principaux intérêts d'investir dans un smartphone de la gamme Google Pixel est de pouvoir profiter d'un certain nombre de fonctionnalités uniques à ces téléphones pensés et conçus par le géant américain. En voici une nouvelle.

Si vous rentrez chez vous tard le soir dans une rue mal éclairée, selon les endroits, il peut être facile de se sentir en danger. C’est tout à fait compréhensible. La bonne nouvelle, si vous possédez un smartphone Pixel, c’est que Google vient d’annoncer que l’application Sécurité Personnelle, qui avait été introduite sur le Pixel 4, sera bientôt disponible sur tous les appareils Pixel.

L’application Sécurité Personnelle bientôt disponible sur tous les Google Pixel

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’application Sécurité Personnelle permet aux utilisateurs d’annoncer à leurs proches qu’ils vont bien. Dans les grandes lignes, il s’agit d’une version plus évoluée que l’outil Safety Check de Facebook qui permet aux utilisateurs du réseau social de se déclarer comme “en sécurité” durant de graves incidents, par exemple. Google va ici plus loin cependant.

et avec elle la possibilité de planifier des vérifications de sécurité

En effet, avec l’application Sécurité Personnelle, les utilisateurs peuvent définir un emploi du temps. Ainsi, si vous quittez le bureau à l’école et que vous rentrez à pied, vous pouvez demander à l’application de vous rappeler de vous définir en sécurité à une heure précise. Dans le cas où vous ne le feriez pas, l’application alertera vos proches à contacter en cas d’urgence. Les utilisateurs pourront aussi utiliser l’application en cas de danger réel, bien évidemment, pour transmettre immédiatement leur localisation à leurs contacts pour que ceux-ci puissent appeler de l’aide ou venir vous chercher.

Si vous êtes intéressé(e), vous pourrez retrouver tous les détails de cette application sur la page dédiée et/ou la télécharger directement depuis le Google Play Store.