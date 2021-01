Les Smart TV LG compatibles nativement avec le cloud gaming de NVIDIA et Google

Les téléviseurs ont fait d'énormes progrès ces dernières années. Ils intègrent aujourd'hui des processeurs très puissants pour réaliser tout un tas de traitements, ou vous permettre de jouer...

Les acheteurs d’un Smart TV LG 2021 seront certainement intéressés d’apprendre qu’ils pourront jouer à des jeux vidéo très évolués via les services de jeu en streaming que sont Google Stadia et NVIDIA GeForce Now. Et ce de manière totalement native, sans avoir de console ou de PC. Voilà qui devrait donner une dimension supplémentaire aux téléviseurs.

Les Smart TV LG 2021 compatibles nativement avec le cloud gaming

Le streaming de jeux vidéo n’est pas nouveau mais il y a eu énormément de progrès sur ce segment depuis Onlive en 2011. Depuis lors, NVIDIA a même changé totalement son infrastructure pour réduire la latence au maximum dans le transport des graphismes pour aider à démocratiser cette nouvelle manière de jouer aux jeux vidéo.

Il suffit désormais d’avoir un appareil capable de gérer ce flux de données, un écran et des contrôles pour jouer. Voilà qui peut sembler très facile mais on parle aujourd’hui ici de smartphones haut de gamme ou d’ordinateurs relativement peu puissants. Les téléviseurs sont jusqu’à présent restés loin de tout cela.

NVIDIA GeForce Now ou Google Stadia accessibles sans PC ni console

C’est pour cette raison que, pendant de longues années, NVIDIA et d’autres ont proposé des boxes externes pour créer et dynamiser ce marché. Mais il ne fait aucun doute que la meilleure manière de procéder, c’est d’intégrer tout cela directement dans le téléviseur.

Et il s’avère que les Smart TV LG de 2021 sont suffisamment puissants pour de telles utilisations, probablement grâce à un hardware toujours plus performant et à un logiciel client des plus optimisés. Le résultat est que LG, Google et NVIDIA jugent le résultat adéquat pour ce faire.

De nombreux critiques spécialisés sur les TV ont vanté les mérites des TV LG OLED en tant que moniteurs pour le jeu vidéo. Outre les performances de ces dalles, les fonctionnalités dédiées au gaming sont très bien intégrées. Le jeu vidéo est devenu très important pour les TV LG.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, nul doute que le nombre de clients de la marque devrait encore grimper. Et chacun d’entre eux devient alors un gamer potentiel, qu’ils disposent ou non d’un PC et/ou d’une console.

Les joueurs sont souvent très exigeants en ce qui concerne le contraste, le gamut de couleurs, le taux de rafraîchissement et le temps de réponse de l’écran. Autant d’aspects dans lesquels les TV OLED LG sont connus pour exceller. Voilà qui pourrait assurer un franc succès à la division TV de LG cette année. À suivre !