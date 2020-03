Les Sims : Electronic Arts et Maxis célèbrent les 20 ans de la licence

Les Sims fête ses 20 ans avec Vanessa Hudgens, Joe Sugg, Bilal Hassani, Melina Sophie et Adam Zdrójkowski.

La célèbre simulation de vie en 3D isométrique initiée par Will Wright, également connu pour être le concepteur de SimCity ou encore Spore, permet aux joueurs du monde entier d’exprimer leurs personnalités depuis de nombreuses années : “Les Sims poursuivent leur exploration de toutes les possibilités ludiques et encouragent les joueurs à jouer avec la vie. Nous avons ajouté de nombreuses options de représentation du genre, créé des objets inspirés de diverses cultures, proposé de nombreux concours sur les réseaux sociaux et partagé vos meilleures histoires”. Pour les 20 ans des Sims de l’éditeur américain Electronic Arts, le chanteur français Bilal Hassani, l’actrice et chanteuse américaine Vanessa Hudgens, le vidéaste anglais Joe Sugg, la vidéaste allemande et militante LGBT Melina Sophie et l’acteur polonais Adam Zdrójkowski encouragent les joueurs à afficher leur créativité et leur enthousiasme avec la campagne Jouez avec la vie : “Tous sont réunis pour vous faire jouer avec la vie et vous faire profiter de toutes les possibilités qui rendent ce jeu unique pour chacun d’entre nous.”

Jouez avec la vie, la nouvelle campagne promotionnelle pour Les Sims

Les fans des Sims peuvent télécharger les personnages de Vanessa Hudgens, Joe Sugg, Bilal Hassani, Melina Sophie et Adam Zdrójkowski sur le site de la campagne. Pour mémoire, Les Sims 4 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.