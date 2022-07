Les Sims 4 permettra de changer l’orientation sexuelle des personnages

Le douzième pack d'extension des Sims 4 permettra d'aller plus dans l'orientation sexuelle des personnages. Et ce n'est que le début de la représentation de la communauté LGBTQIA+ dans le jeu.

EA publiera le douzième pack d’extension pour Les Sims 4 le 28 juillet prochain. À partir de ce jour, tous les joueurs, y compris ceux qui n’ont pas acheté le DLC High School Years, pourront changer l’orientation sexuelle de leurs personnages, ceci dans le cadre d’un vaste programme visant à augmenter la représentation de la communauté LGBTQIA+ dans le jeu.

“Entre cette mise à jour et la récente mise à jour des pronoms, nous prenons plusieurs mesures pour que le jeu respecte et célèbre davantage les nuances et couleurs de nos vies quotidiennes”, déclarait l’un des designers principaux des Sims 4, SimGuruJessica, dans l’annonce officielle. Maxis, le développeur du jeu, a travaillé avec l’association Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) et le It Gets Better Project pour “s’assurer que nous avons capturé les points de vue les plus larges sur la manière dont nous appréhendons cette fonctionnalité pour que celle-ci respecte et fasse progresser cette communauté.”

Il y a plusieurs paramètres pour chaque Sim, paramètres qui peuvent être ajustés via le menu sous la sélection du genre dans l’écran de Création d’un Sim. Vous pouvez ainsi déterminer si votre Sim est attiré par les hommes ou les femmes (ou les deux), si l’orientation de votre Sim peut changer pendant la partie et avec quels genres ils peuvent “WooHoo” (faire du sexe, dans le jeu). Les joueurs peuvent aussi modifier ces paramètres à tout moment dans la partie.

Vous pouvez avoir un Sim asexuel qui est intéressé par une relation romantique avec d’autres Sim et un Sim aromantique qui est heureux de WooHoo avec d’autres personnages, mais qui n’entrera pas en relation avec eux. Le sexe occasionnel est une nouvelle fonctionnalité dans les Sims 4, dans la mesure où le WooHoo a toujours été dépendant de la mécanique d’amour. Les Sims jeunes adultes et plus vieux pourront demander à des amis proches de devenir des partenaires sexuels. Une invitation rejetée pourrait par contre conduire à des interactions assez étranges.

Et ce n’est que le début de la représentation de la communauté LGBTQIA+ dans le jeu

“Ces sujets sont complexes et pleins de nuances”, écrit SimGuruJessica. “Nous considérons qu’il ne s’agit là que d’une version 1.0 et sommes impatients de voir quels outils nous pourrons ajouter pour permettre aux joueurs de raconter des histoires plus complètes encore.”

Bien que les joueurs puissent changer les pronoms de leurs Sims, les idylles et les options sexuelles restent binaires pour le moment, à cause de la manière dont le jeu a été créé. “Mécaniquement, les Sims non-binaires n’existent pas encore [dans les Sims 4]”, précisait SimGuruJessica. “Bien que nous ayons fait de grands progrès dans la représentation des Sims non-binaires avec la mise à jour des pronoms, nous reconnaissons que les pronoms ne sont pas la même chose que l’identité de genre. Nous reconnaissons que nous avons encore du travail sur ce sujet.” La prise en charge de cette non-binarité prendra encore du temps, mais Maxis y travaille.

Les relations avec des partenaires du même sexe sont présentes depuis le tout premier jeu – une démonstration du jeu à l’E3 en 1999 montrait deux femmes s’embrasser -. Cependant, ces nouveaux paramètres permettront aux joueurs d’avoir davantage de contrôle sur leurs histoires. Maxis travaille à améliorer ces différentes représentations dans Les Sims 4 sur différents fronts. En 2020, l’équipe avait par exemple ajouté plus de 100 nuances de couleurs de peau.