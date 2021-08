Les sièges Recaro Gaming arrivent en France

Le fabricant allemand de sièges de voitures s'est lancé dans l'aventure des sièges gaming en 2019, mais ce n'est que cette année qu'on pourra les avoir en France. Recaro arrive avec une proposition résolument haut de gamme.

Si vous ne connaissez pas Recaro, sachez que le fabricant allemand équipe de base certaines Aston Martin, Audi, Porsche, BMW etc. Recaro s’est spécialisé dans les sièges de courses, mais on le retrouve aussi dans les sièges pour enfants, certains trains au Japon, il était donc naturel que la marque se lance dans le gaming en proposant sa propre version.

Recaro Gaming est née en 2018 et son premier fauteuil arriva l’année suivante en Allemagne. Contrairement aux autres marques, Recaro a souhaité apporter plus qu’un simple siège baquet monté sur roulettes grâce à Djunianto “Kiki” Ko, chef du Design Industriel chez la marque. Ainsi, la structure de support est conçue pour fournir au corps un confort, une répartition optimale de la pression du siège et une assistance ergonomique sans artifice avec un coussin pour les lombaires par exemple. Il n’est donc pas question de mettre du cuir (ou du simili), mais un tissu respirant pour accompagner les gamers durant les longues sessions de jeu.

D’ailleurs, Recaro Gaming va plus loin en proposant quatre positions sur ses fauteuils : “attaque, concentration, détente et recharge”. C’est lors des tests avec des joueurs, que la marque a remarqué que certains avaient plus l’habitude de se pencher tandis que d’autres préfèrent se coller au fond d’où ces modes. Les accoudoirs sont 5D, ils s’adaptent à vos besoins et peuvent complétement disparaitre si vous n’en avez pas l’utilité.

Le site de Recaro Gaming en français devrait être disponible dans le courant du mois d’octobre 2021 avec 3 propositions :

Le modèle de base Recaro Exo à 819 euros

La variante améliorée Exo FX à 949 euros

Le modèle premium Exo Platinum à 1099 euros

Un appui-tête (en option) est aussi proposé pour 89 euros

Avec ce positionnement tarifaire assez élevé (exception faite de la Embody de Logitech & Herman Miller à 1412 euros), Recaro va devoir prouver son expertise et sa plu-value pour tirer son épingle du jeu dans ce milieu très concurrentiel…