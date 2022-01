Les services via abonnement d’Apple comptent près d’un milliard d’abonnés

Apple compte près d'un milliard d'abonnés payants à ses services et la progression semble toujours impressionnante.

Les services par abonnement se sont multipliés comme des petits pains ces dernières années. Tout le monde, ou presque, s’y est mis. Il faut dire que le business model est très intéressant pour les entreprises, qui peuvent ainsi générer des revenus relativement fixes chaque mois. Le géant Apple a lancé lui aussi un certain nombre de services via abonnement. Et les abonnés sont aujourd’hui nombreux, très nombreux.

Il y a quelques années, la firme de Cupertino faisait savoir à tout un chacun qu’elle était convaincue que les abonnements représentaient la voie à suivre pour les services et même les applications. Et il semblerait que cette décision de pousser ainsi les abonnements soit aujourd’hui payante, et pas qu’un peu, dans la mesure où, si l’on en croit le rapport financier du premier trimestre 2022, la marque à la pomme a pu ajouter 165 millions d’abonnés sur l’année écoulée.

Et la progression semble toujours impressionnante

Cela signifie que le nombre total d’abonnés payants de l’entreprise américaine est actuellement d’environ 785 millions, ce qui est assez fou, finalement, quand on y pense, et quand on pense à l’argent que cela peut rapporter à Apple, uniquement de la part de ces abonnements.

Selon les propres mots du directeur financier d’Apple, Luca Maestri, “De plus, les abonnements payants continuent de montrer une forte progression. Nous avons désormais plus de 785 millions d’abonnements payants répartis sur tous les services de notre plate-forme, ce qui représente 165 millions de plus que durant les douze derniers mois. Par ailleurs, nous finalisons l’implémentation de nouveaux services qui, nous le pensons, plairont grandement à nos utilisateurs et nous continuons d’améliorer l’ampleur et la qualité de notre offre de services actuelle.”

Apple propose actuellement un certain nombre de services accessibles via un abonnement mensuel. Il y a iCloud, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+ et Apple One, qui vient regrouper tous ceux-là.