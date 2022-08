Les serveurs PC de Dark Souls 3 de nouveau en ligne, sept mois plus tard

FromSoftware et Bandai Namco ont rebranché les serveurs de Dark Souls 3 PC sept mois après la découverte d'une faille de sécurité. Dark Souls et Dark Souls 2 devraient suivre.

Si le jeu vidéo en ligne est très prisé des joueurs, celui-ci présente un certain nombre de défis aux éditeurs et développeurs. L’aspect sécurité, notamment, est très important. Après tout, il s’agit là de proposer un service web comme il en existe tellement, et nul n’est à l’abri de failles et de hacks en tout genre. Il y a quelques mois, c’est FromSoftware qui en faisait les frais avec Dark Souls. Aujourd’hui, la situation est presque revenue à la normale.

Sept longs mois après que FromSoftware a fermé ses serveurs PC Dark Souls, Dark Souls 2 et Dark Souls 3 à cause d’un problème de sécurité, le studio commence enfin à les rouvrir. “Les fonctionnalités en ligne de la version PC de Dark Souls 3 ont été réactivées”, peut-on lire dans un tweet du compte Twitter officiel Dark Souls. “Nous travaillons à restaurer ces fonctionnalités pour tous les autres titres #DarkSouls et nous vous informerons quand celles-ci seront de nouveau opérationnelles.”

En janvier dernier, nous apprenions que des personnes malintentionnées avaient trouvé une faille dans Dark Souls 3 qui leur permettait d’exécuter du code à distance et de prendre le contrôle du PC d’un joueur. FromSoftware et l’éditeur Bandai Namco avaient alors fermé les serveurs joueur vs joueur pour les versions PC des jeux Dark Souls, le temps de mettre au point un correctif.

Les deux entités espéraient avoir leurs serveurs de nouveau en ligne pour la sortie d’Elden Ring en février. Cela n’a pas pu se faire. En mai, FromSoftware déclarait être “en train de restaurer les serveurs pour les jeux Dark Souls sur PC”, à commencer par Dark Souls 3. Difficile de savoir ce qui a demandé trois mois supplémentaires. Espérons en tous les cas que FromSoftware et Bandai Namco parviendront à remettre les serveurs Dark Souls et Dark Souls 2 en état très bientôt. D’ici là, vous pouvez toujours rejoindre la partie d’un autre joueur sur Dark Souls 3 sur PC.

Online features for the PC version of Dark Souls III have been reactivated.

We are working to restore these features for all other #DarkSouls titles and will inform you when they are back in service.

Thank you once more for your patience and support. pic.twitter.com/XHiCZDEANC

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) August 25, 2022