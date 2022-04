Les serveurs Discord de plusieurs projets NFT majeurs, dont Bored Ape, ciblés par des scammers

Les serveurs de Discord de projets NFT ciblés par des scammers, Bored Ape Yacht Club et Nyoki Club notamment touchés.

Les serveurs Discord de plusieurs projets NFT populaires, y compris celui de Bored Ape Yacht Club, ont été pris pour cible par des scammers le 1er avril. Certains utilisateurs ont signalé avoir perdu de l’argent à cause de ces personnes malintentionnées qui sont parvenues à pirater les bots des projets pour publier des offres bidons avec des liens vers leurs sites de phishing, selon Motherboard. Dans l’un des posts publiés par un bot compromis sur le serveur Bored Ape, on pouvait notamment lire : “Oh non, nos chiens mutent. MAKC peut être stack pour notre token $APE. Les détenteurs de MAYC + BAYC pourront obtenir des récompenses exclusives en créant et gardant nos chiens mutants.”

Si un utilisateur clique sur le lien dans le post, il est conduit vers un site qui lui fait frapper un faux NFT en échange d’Ethereum. D’autres versions trompent les victimes en envoyant aux scammers des NFT en leur faisant croire diverses choses. Deux adresses de wallets étaient liées à ces hacks, l’une d’entre elles a vendu un NFT Mutant Ape Yacht Club volé et a envoyé à l’autre 19,85 ETH, soit environ 69 000 $. Le wallet destinataire aurait alors envoyé 61 ETH (213 000 $) à un service qui peut brouiller l’origine et la trace de crypto-monnaies.

Bored Ape Yacht Club et Nyoki Club notamment touchés

Difficile de savoir combien de savoir combien de personnes ont été victimes de ces scams, mais les administrateurs du projet ont rapidement publié un avertissement aux utilisateurs. Bored Ape demandait aux utilisateurs de ne rien créer depuis son Discord et a clarifié qu’il ne procédait à “aucune blague du Premier Avril”. Nyoki Club a publié un avertissement similaire et admis que son “serveur avait été, lui aussi, compromis… à cause d’un hack récent à grande échelle.” Et de préciser avoir pu reprendre le contrôle de la situation en 30 minutes.

Les NFT devenant de plus en plus populaires, avec des célébrités comme Justin Bieber et Madonna qui mettent en lumière ces produits numériques, il est assez logique que ce genre d’arnaques se multiplie à vitesse grand v. Prudence.