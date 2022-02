Les séries TV Marvel de Netflix vont bien arriver sur Disney+

Les séries Marvel de Netflix arriveront sur Disney+. Dès le 16 mars 2022, elles seront accessibles aux abonnés canadiens.

La semaine dernière, nous apprenions que, à compter du mois de mars, toutes les séries Marvel de Netflix quitteraient la plate-forme. Pour celles et ceux qui ne les ont pas vues ou qui voudraient les revoir et qui se demanderaient où les regarder à partir de cette date, pas de panique. Il suffira, si l’on peut dire, de changer de plate-forme pour en profiter.

En effet, si l’on en croit un tout récent rapport de MobileSyrup, il s’avère que les séries TV Marvel produites par Netflix ne vont pas purement et simplement disparaître de la surface de la Terre, bien évidemment. Elles vont simplement déménager. Et, c’était à prévoir, leur nouvelle adresse sera très logiquement Disney+. Le meilleur de choix possible, pour ainsi dire.

Ce déménagement devrait avoir lieu le 16 mars 2022 pour être précis, mais attention, à l’heure actuelle, il semblerait que ces séries ne seront accessibles qu’aux abonnés Disney+ du Canada à cette date. Nous nous attendons bien évidemment à ce que Disney les rende disponibles dans d’autres pays du monde, mais à l’heure d’écrire ces lignes, il n’est question que du Canada.

Nul ne sait cependant si Disney a l’intention de faire ressusciter tout ou partie de ces séries. Il a déjà été confirmé que des personnages comme Daredevil ou Wilson Fisk, alias le Caïd, font bel et bien partie de l’Univers Cinématographique Marvel. Ils sont même déjà apparus dans des contenus récents, films ou séries. Qui sait, peut-être le géant américain a-t-il de nouveaux projets pour ces personnages. Mais il faudra patienter pour le découvrir. Et d’ici là, on se contentra d’attendre que les séries existantes soient disponibles sur Disney+ en France.