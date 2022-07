Les Samsung Galaxy Z Flip 4 and Z Fold 4 dévoilent leurs formes

Les Samsung Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 se dévoilent grâce à un leak d'Evan Blass et 91Mobiles.

Depuis plusieurs années maintenant, Samsung travaille à rendre les smartphones avec écran pliable plus populaires. Et il semblerait que le grand public réponde présent. Le géant de la tech sud-coréen a même déclaré que davantage de clients ont changé de marque pour le Galaxy Flip 3 que pour ses appareils flagships conventionnels. L’entreprise dévoilera sa prochaine génération d’appareils à écran pliable dans quelques jours, mais nous connaissons aujourd’hui leur aspect extérieur grâce à un leak de Evan Blass. Les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 se dévoilent ainsi sous tous leurs angles.

Si l’on en croit ces rendus, le Z Flip 4 sera disponible en violet, bleu, noir et or. Le Z Fold 4, quant à lui, sera proposé en noir, gris sombre et ce qui ressemble fort à un beige. En surface, ces deux appareils semblent presque identiques à la génération actuelle de smartphones à écran pliable de Samsung, aucune différence notable de design. Nous aurons l’occasion de découvrir les différentes subtilités une fois que l’annonce officielle aura eu lieu.

Comme The Verge le précise, les images en question ne permettent pas de savoir si le Fold 4 dispose de la caméra sous l’écran de son prédécesseur, ni si l’appareil a enfin droit à un rangement pour le S Pen. Dans la mesure où le Fold 3 est compatible avec le S Pen, certains avançaient que la prochaine génération aurait droit à un rangement dédié pour le stylet. Cependant, selon plusieurs rapports récents, ce ne serait pas le cas.

Impossible de savoir de quoi il retourne précisément tant que Samsung n’aura pas officialisé ses deux appareils. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a plus long à attendre. Le prochain événement Unpacked est prévu pour le 10 août. D’ici là, il faudra se contenter des rendus ci-dessous.