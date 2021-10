Les rumeurs d’une console de jeux hybride Apple vont toujours bon train

La console hybride selon Apple refait parler d'elle. Un projet qui suscite de nombreuses d'interrogations.

Le marché du jeu vidéo a beaucoup changé ces dernières années. La manière de consommer le jeu vidéo a évolué, les systèmes pour jouer ont suivi. Aujourd’hui, on se retrouve avec un segment très porteur pour la console hybride, savant mélange entre puissance, portabilité et connectivité. Apple est déjà très présent sur le marché du jeu vidéo et pourrait l’être plus encore avec une console de jeux hybride.

Le jeu vidéo occupe une part très importante dans les revenus de l’App Store iOS, et c’est tout à fait logique. À tel point que la firme de Cupertino avait lancé Apple Arcade, un service via abonnement pour les joueurs. Mais la marque à la pomme pourrait aussi entrer sur ce marché par une autre porte, en concevant sa propre console.

C’est en tous les cas ce qu’indique un récent rapport d’iDropNews. Selon l’article, Apple travaillerait sur une console hybride, qui ressemblerait beaucoup, dans son approche tout du moins, à la Nintendo Switch. Nombreux sont actuellement celles et ceux qui remettent en doute la légitimité de ce rapport mais ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de ce projet.

Un projet qui suscite de nombreuses d’interrogations

En mais dernier, un rapport similaire affirmait qu’Apple cherchait à développer sa propre console. Et ce n’est pas tout. D’autres rumeurs, remontant à 2019, déclaraient que le géant américain travaillait même sur un Mac pensé et conçu pour le jeu vidéo, une machine qui aurait vu le jour en 2020. Nous sommes cependant en 2021 et cette machine n’existe pas (encore).

iDropNews affirme par ailleurs que cette console hybride Apple pourrait coûter entre 449 et 549 $, ce qui semble assez étrange dans la mesure où nous sommes là sur les tarifs de ce que proposent les géants du secteur Microsoft et Sony. La Switch, qui serait alors la principale concurrente, est quant à elle bien plus abordable. Ce nouveau rapport est à prendre avec des pincettes. N’allez pas vous mettre en tête qu’une console de jeux vidéo Apple arrivera bientôt. Mais la marque à la pomme ne se refusant jamais rien, l’avenir nous dira de quoi il retourne.