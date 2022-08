Les robotaxis de Baidu peuvent désormais évoluer sans conducteur humain. Une grande première en Chine et une étape importante vers un service à grande échelle.

La Chine, comme d’autres pays d’Asie, est un pays en avance sur le monde dans un certain nombre de domaines. C’est le cas, par exemple, en ce qui concerne l’automobile autonome. Plusieurs projets sont déjà lancés et des véhicules plus ou moins autonomes évoluent sur les routes du pays. Aujourd’hui, les robotaxis de Baidu peuvent évoluer sans conducteur humain de sécurité. Une grande première.

Baidu vient en effet d’obtenir l’autorisation de proposer un service de robotaxi totalement sans conducteur en Chine. Le géant chinois serait même la première entreprise du pays à obtenir une telle autorisation. En avril dernier, Baidu recevait l’autorisation d’exploiter un service de taxis autonomes à Pékin, à la condition qu’il y ait un conducteur humain à la place du conducteur ou du passager avant. Aujourd’hui, l’entreprise peut proposer un service avec des voitures dans lesquelles tous les occupants ne sont que des passagers.

Il y a certaines limitations à cette autorisation cependant. Les véhicules totalement autonomes Apollo Go pourront convoyer des passagers payants sur des zones précises de Wuhan et Chongqing uniquement en journée. La zone d’activité du service couvre 13 kilomètres carrés dans la Wuhan’s Economic & Technological Development Zone (WHDZ) et 30 kilomètres carrés dans le district de Yongchuan de Chongqing. La WHDZ a été grandement remaniée ces derniers mois pour permettre de tels tests et opérations.

Baidu explique que ses robotaxis disposent de multiples mesures de sécurité autour des fonctionnalités principales de la conduite autonome. Parmi celles-ci, une redondance du monitoring, des capacités de pilotage à distance et un système d’opération de secours.

C’est en tous les cas un grand pas en avant pour Baidu qui rêve de pouvoir proposer des services de robotaxi à grande échelle. L’entreprise teste aussi ses véhicules aux États-Unis depuis plusieurs années maintenant et pourrait être un concurrent important à Waymo ou Cruise, par exemple.