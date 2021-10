Les puces Apple M1 Pro et M1 Max se révèlent étonnamment douées pour le jeu vidéo

Les puces M1 Pro et M1 Max d'Apple étonnamment douées pour le jeu vidéo, mais encore loin de faire vraiment jeu égal avec les configurations Intel

Les ordinateurs Apple Mac ne sont jamais vraiment distingués par leurs capacités pour le jeu vidéo. À juste titre, d’ailleurs. Certes, certaines machines peuvent faire tourner des jeux, mais par rapport à une configuration PC pour le gaming, les limitations du Mac deviennent plus évidentes. Cela étant dit, il s’avère que les tous derniers Mac en date, et plus particulièrement les machines équipées d’une puce M1 Pro ou M1 Max, sont étonnamment performants avec les jeux vidéo.

C’est en tous les cas ce qui ressort des tests menés par PCMag. Le media américain a testé les puces M1 Pro et M1 Max par rapport au portable Razer Blade 15 Advanced Edition, une machine qui est équipée d’un processeur Intel Core i7 et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070. Bien que les puces M1 ne fassent effectivement pas mieux ce que propose l’ordinateur Razer, celles-ci ont montré qu’elles étaient capables de bien des prouesses.

Par exemple, lorsqu’il s’agit de jouer à Hitman – jeu de 2016 – en qualité Ultra, la puce M1 Pro, avec son GPU 16 cœurs, a pu atteindre les 104 fps tandis que le M1 Max, avec son GPU à 32 cœurs a atteint les 106 fps. Le Razer Blade, de son côté, n’en affichait “que” 103.

Su un autre jeu, Rise of the Tomb Raider, le M1 Pro atteint les 79 fps avec un paramètre de qualité du jeu réglé sur “Très haut”. Le M1 Max affiche 116 fps et le Razer Blade 114 fps.

Mais encore loin de faire vraiment jeu égal avec les configurations Intel

Avant que vous ne commenciez à sauter au plafond et à clamer partout que les Mac font désormais jeu égal avec les PC sous Intel, en ce qui concerne les jeux vidéo, gardez bien à l’esprit que le M1 Pro et son GPU 16 cœurs est accessible à partir de 2 749 € et le M1 Max avec son GPU 32 cœurs à partir de 3 849 €. Des tarifs bien plus élevés que le Razer Blade 15 Advanced Edition. Un aspect à envisager, clairement.