Les puces Apple A16 en 3 nm pourraient arriver en 2022

En informatique, comme dans bien d'autres domaines d'ailleurs, la miniaturisation fait des miracles. Plus les composants sont gravés petits, plus les performances sont intéressantes. Davantage de puissance, davantage d'autonomie, etc.

À l’heure actuelle, les puces Apple A13 Bionic sont fabriquées en 7 nm. La puce A14, qui devrait faire ses débuts dans les iPhone de cette année 2020, sera très certainement fabriquée en 5 nm. Et la situation pourrait évoluer encore grandement d’ici deux ans dans la mesure où, selon DigiTimes, les puces A16 seraient gravées en 3 nm.

Une puce Apple A16 gravée en 3 nm pour 2022 ?

Le rapport affirme que TSMC serait apparemment en train de se préparer pour la production des puces A16 en 2022. Le fabricant aurait déjà lancé la construction de ses lignes de production et l’aménagement de certains sites de production pour les y aider. Reste que 2022 est une date encore assez lointaine, il pourrait se passer beaucoup de choses d’ici là. Dans un sens comme dans l’autre. Rien n’est jamais gravé dans le marbre. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, fabriquer en utilisant un processus plus fin aide à intégrer davantage de transistors dans la puce, ce qui permet de gagner sur tous les aspects, ou presque. Pour l’utilisateur final, cela permet d’obtenir des puces plus rapides et aussi plus efficientes dans leur gestion de l’énergie.

Un procédé qui pourrait bénéficier aux futures puces ARM

Et ce qui est très intéressant avec cette rumeur, c’est que ceci affecterait évidemment les iPhone et les iPad mais pas uniquement. La firme de Cupertino devrait opérer – peut-être même dès cette année – sa transition vers des Mac basés sur une puce ARM. Graver en 3 nm pourrait grandement aider à concevoir des puces ARM plus puissantes qui pourraient rivaliser avec les puces x86 de Intel. Selon les dernières rumeurs, un premier modèle de MAC ARM pourrait être annoncé dans quelques jours durant la WWDC 2020. Qui sait ce que l’avenir nous réserve pour les appareils Apple.