Les publicités arrivent dans les vidéos IGTV d’Instagram

Les publicités font partie intégrante du web. Pour certaines plates-formes, c'est d'ailleurs la seule source de revenus. D'autres, par contre, ont fait le pari d'une expérience sans publicité, ou presque. Mais cela ne saurait signifier que la situation ne peut évoluer.

Lorsque l’on navigue dans les Stories Instagram, il peut arriver que l’on rencontre une publicité ici ou là mais la majorité du temps, les vidéos IGTV sont plutôt exemptes de publicités. Ce qui est appréciable. Mais malheureusement, il va falloir se préparer au changement. L’intégration de publicités peut être ennuyante pour les utilisateurs mais c’est une bonne chose pour les créateurs qui cherchent à tirer des revenus de leurs vidéos IGTV.

Instagram annonce l’arrivée des publicités dans les vidéos IGTV

Dans une annonce officielle, Instagram révèle que des publicités seront bientôt intégrées dans les vidéos IGTV. Et comme dit, cela devrait être une bonne chose pour les créateurs de contenu. En effet, Instagram partagera les revenus réalisés par ces publicités avec les créateurs. De la même manière que YouTube partage ses revenus publicitaires avec les créateurs. Voilà qui pourrait même faire de Instagram une plate-forme alternative à YouTube. Davantage viable ? Qui sait, peut-être que ce pourrait être le cas.

Les revenus seront partagés avec les créateurs

Selon le communiqué, on apprend notamment la chose suivante : “À compter de la semaine prochaine, nous allons introduire des publicités dans IGTV, notre plate-forme pour les vidéos longues. Nous voulons aider les créateurs sur IGTV en partageant avec eux les revenus issus de la publicité. Les publicités IGTV apparaîtront dans un premier temps lorsque l’utilisateur clique pour regarder des vidéos IGTV depuis les previews dans leur fil. Les publicités vidéo seront pensées et conçues pour le mobile et dureront jusqu’à 15 secondes.” Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, IGTV permet aux utilisateurs d’envoyer des vidéos plus longues que les 15 secondes actuellement permises sur les Stories. Difficile de savoir si cela permettra effectivement d’attirer des créateurs de YouTube sur IGTV. Seul l’avenir pourra nous le dire