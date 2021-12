Les propriétaires de Toyota devront désormais débourser 8 $ par mois démarrer leur voiture à distance

Toyota lance un abonnement payant pour profiter du démarrage à distance. Un abonnement qui peut être "éviter" à l'achat de la voiture.

Il y a encore quelques années seulement, lorsque l’on achetait un produit, la transaction était entendue, l’entreprise recevait votre argent et vous possédiez alors ledit produit. Cela étant dit, c’est un modèle qui n’est plus aujourd’hui dans les bonnes grâces de nombreuses sociétés, celles-ci devant constamment venir tenter le client pour qu’il achète ses produits. L’abonnement est depuis lors passé par là. Y compris chez les constructeurs automobiles. Nouvel exemple avec Toyota.

Cela signifie donc que, durant certaines périodes de l’année, lorsque l’entreprise n’avait pas de nouveaux produits à lancer, le plus souvent, les revenus pouvaient être faibles. C’est pour cette raison que l’on constate aujourd’hui un intérêt important pour un autre business model, celui de l’abonnement. En faisant payer un certain montant par mois, l’entreprise s’assurer un revenu plus ou moins régulier par mois, et ce que les clients achètent ou non de nouveaux produits. C’est le cas aujourd’hui avec Toyota qui demande désormais à ses clients de payer 8 $ par mois s’ils veulent continuer d’utiliser clef électronique pour le démarrage à distance.

Un abonnement qui peut être “éviter” à l’achat de la voiture

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’une des fonctionnalités des voitures récentes Toyota est que la clef électronique qui est fournie avec la voiture permet aussi de démarrer le véhicule à distance. Cela signifie que, plutôt que de devoir vous installer à l’intérieur et de démarrer le moteur, vous pouvez le faire pendant que vous vous approcher de votre voiture, ce qui peut être très pratique dans un certain nombre de situations.

Cela étant dit, si l’on en croit un rapport de The Drive, pour les modèles de 2018 ou plus récents qui sont équipés des fonctionnalités Toyota Remote Connect, les propriétaires devront s’acquitter d’un abonnement à 8 $ par mois pour continuer de profiter de cette option. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, que si vous ne payez pas cette somme chaque mois, vous ne pourrez pas démarrer la voiture du tout, mais simplement que vous devrez vous passer du démarrage à distance via la clef électronique.

De plus, autre élément à prendre en considération : Toyota propose déjà une offre avec ses voitures, il s’agit du package Audio Plus et du package Premium Audio. Avec le premier, les clients ont droit à trois années d’essai gratuit. Avec le second, l’essai gratuit passe à dix ans. Autrement dit, selon le pack que vous choisissez à l’achat, vous pourriez ne pas avoir besoin de cet abonnement payant avant de nombreuses années.