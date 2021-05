Les produits Google Nest feront partie de la grande famille Matter

Tous les produits Google Nest rejoindront la nouvelle famille Matter, pour toujours plus d'interopérabilité et une maison connectée toujours plus accessible.

Si vous suivez l’actualité autour de la domotique, vous n’êtes probablement pas sans savoir que plusieurs géants de la tech ont mis sur pied une nouvelle alliance pour la maison connectée, une grande famille baptisée Matter. Et tous les produits Google Nest rejoindront la famille Matter. Pour toujours plus d’interopérabilité.

Les produits Google Nest rejoindront la grande famille Matter

La domotique est aujourd’hui une réalité mais nombreuses sont les entreprises à proposer chacune leurs produits, leurs protocoles, leurs compatibilités. Si bien qu’il peut être très difficile de mélanger les produits pour créer un ensemble facilement pleinement compatible. C’est pour cette raison que l’annonce par Google, Apple et Amazon, notamment, de la naissance de Matter, une nouvelle alliance pour la maison connectée, était très importante.

La domotique sera plus accessible avec cette nouvelle alliance

Aujourd’hui, la bonne nouvelle, si vous avez toujours voulu avoir des produits Google Nest mais que vous avez appareils iOS chez vous, c’est que Google a décidé de faire intégrer cette grande famille Matter à tous ses produits Google Nest. Autrement dit, HomeKit devrait avoir accès à des appareils comme le Nest Thermostat – en photo ci-dessus -.

Et l’inverse sera aussi vrai. Les appareils qui utilisent le protocole Matter pourront se connecter à Google Home via Android. Il peut être ennuyeux, et frustrant, de chercher des accessoires de domotique pour une plate-forme en particulier. A fortiori quand on se rend compte que ce que l’on cherche n’existe finalement pas, ou que l’appareil que l’on veut n’est pas disponible pour la plate-forme en question.

Pour être honnête, la plupart des fabricants d’appareils de domotique ont fait du bon travail pour les rendre le plus compatible possible, mais cette alliance devrait simplifier grandement les choses. Selon le communiqué : “Nous faisons notre possible pour rendre la maison intelligente plus utile encore. La maison intelligente Google n’aura de cesse de lier Google Assistant, des appareils Nest, des partenaires leader de l’industrie et de nouvelles technologies, pour vous aider à en faire toujours davantage, à garder le cap… ou parfois plus simplement à profiter de votre maison.”