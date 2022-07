Les prochains Samsung Galaxy S pourraient abandonner les puces maison Exynos

Samsung pourrait abandonner sa puce Exynos maison pour ses prochains Galaxy S et faire appel exclusivement à Qualcomm.

La prochaine génération de smartphones Samsung Galaxy S pourrait marquer la fin d’une ère. Si l’on en croit le toujours très bien informé analyste Ming-Chi Kuo, le géant sud-coréen ferait appel exclusivement à Qualcomm pour les processeurs de ses prochains Galaxy S. Cela marquerait un changement significatif dans la stratégie de Samsung. Ces dernières années, l’entreprise utilisait des puces Qualcomm Snapdragon et ses propres puces Exynos pour ses smartphones haut de gamme.

Et la puce à proprement parler que vous aviez dans votre appareil dépendait (principalement) du pays dans lequel vous vivez. Aux États-Unis, les Galaxy S et Note avaient exclusivement des puces Qualcomm, pour le bonheur des clients en Europe et en Asie. En effet, par le passé, dans presque toutes les situations où Samsung proposait les deux variantes Snapdragon et Exynos, la première faisait mieux en termes de performances que la puce maison de Samsung ou offrait une plus grande autonomie. Les processeurs Qualcomm ont aussi tendance à être plus stables en ce qui concerne les applications et les jeux.

Ming-Chi Kuo suggère que cette réalité est devenue très difficile, voire impossible à ignorer pour Samsung : “Le S23 pourrait ne pas intégrer la puce Exynos 2300 fabriquée par Samsung en 4 nm parce que celle-ci ne peut rivaliser avec la SM8550 sur de nombreux points”, écrivait-il sur Twitter, en faisant référence aux puces de Samsung et Qualcomm pour les prochains flagships. Ming-Chi Kuo ajoute qu’une telle décision viendrait renforcer encore la domination de Qualcomm sur le marché Android.

Quant à savoir ce que cela pourrait avoir comme conséquence sur le futur de la marque Exynos, c’est une tout autre histoire. L’entreprise a passé des années à travailler avec AMD pour dessiner et créer la puce Exynos 220 du Galaxy S22, et cette puce souffre des mêmes soucis que les précédentes. En avril dernier, le président de Samsung Mobile TM Roh aurait déclaré à ses employés que l’entreprise travaillait sur une puce qui serait “unique” à tous les smartphones Samsung, mais n’est pas entré dans les détails des différences par rapport aux puces Exynos existantes.

(2/3)

2. S23 may not adopt Exynos 2300 made by Samsung 4nm because it can't compete with SM8550 in all aspects.

3. SM8550 is optimized for TSMC's design rule, so it has obvious advantages over SM8450/SM8475 in computing power and power efficiency.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 8, 2022