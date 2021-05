Les prochains Apple MacBook Pro avec une puce M1X ?

Les prochains Apple MacBook Pro seraient dotés d'une puce Apple Silicon M1X, plus performante encore que la première version M1. À quoi faut-il s'attendre ?

Apple a démarré une nouvelle ère en introduisant ses puces maison Apple Silicon dans ses produits. La puce M1 fait déjà de petits miracles sur le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et l’iMac mini. Ce n’est assurément que le début de l’aventure. L’avenir s’annonce très intéressant. Les prochains MacBook Pro seraient ainsi dotés d’une puce M1X, plus performante encore.

Une puce M1X dans les prochains Apple MacBook ?

Nous savons qu’Apple travaille sur un nouveau modèle de MacBook Pro. Que des rumeurs évoquent ou non déjà cette machine, c’est une certitude. Mais quels composants pourraient bien équiper cette nouvelle génération de machine portable ? Si l’on en croit le développeur iOS Dylandkt, il semblerait que les prochains MacBook soient dotés d’une puce M1X, une variante de l’actuelle M1.

Selon le développeur, la puce M1X serait une version un peu plus puissante que la M1. “La M1X est une extension de la M1, elle disposera de davantage de canaux thunderbolt, davantage de cœurs CPU, de cœurs GPU, prendra en charge plusieurs moniteurs externes, le tout avec une meilleure gestion énergétique. Ces appareils disposeront d’une webcam 1080p, d’un lecteur de carte SD, de trois ports USB C Thunderbolt, d’un port MagSafe amélioré et d’un port HDMI.”

Dylandkt va plus loin en ce qui concerne la prochaine génération de MacBook Pro. Selon lui, Apple envisagerait même d’abandonner le lettrage “MacBook Pro” sur les bords intérieurs de l’écran. Ce que l’on a découvert avec le nouvel iMac 24 pouces qui, contrairement aux modèles de 2019, a vu le logo Apple disparaître.

Quid de la puce M2 évoquée par la rumeur ?

Ce qui est intéressant au sujet de cette rumeur, c’est qu’il s’agit d’une puce M1X. Jusqu’à présent, plusieurs rumeurs laissaient entendre qu’Apple travaillait sur la puce M2. Aura-t-on droit à une puce M2 ou à la puce M1X ? Les deux cohabiteront-elles au catalogue ? Peut-être cette M1X sera-t-elle réservée au modèle 13 pouces tandis que la M2, plus puissante encore, servirait au modèle 16 pouces. L’avenir nous le dira.