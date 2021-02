Les prochains Apple iMac pourraient être disponibles en divers coloris

Les générations d'appareils se suivent et se ressemblent, ou pas, chez les constructeurs. Parfois, il y a de vraies ruptures en termes de design et parfois non. Quid des prochains Apple iMac ?

Bien que les machines de bureau Apple soient mises à jour moins régulièrement que les iPhone par exemple, celles-ci bénéficient assez régulièrement d’un rafraîchissement toujours bienvenu. Ne serait-ce que pour leurs composants internes. Et parfois, ce rafraîchissement s’accompagne d’un nouveau design. Sera-ce le cas pour le prochain iMac ? Oui et non.

Le nouvel iMac sera-t-il proposé en différents coloris ?

Les produits Apple optent le plus souvent pour un look monochromatique. Ceci confère aux produits de la marque une touche d’intemporalité appréciable pour ce genre d’appareils. Cela étant dit, certains peuvent trouver ce look ennuyeux et terne. Bonne nouvelle cependant, il semblerait qu’Apple ait prévu quelques fioritures sur ce point en ajoutant de nouveaux coloris.

C’est ce que croit savoir Jon Prosser

Dans une récente vidéo publiée par Jon Prosser de FrontPageTech, le leakster annonce que pour les prochains iMac, attendus pour cette année, Apple proposerait divers coloris. Selon notre homme, il y aurait au total pas moins de cinq différents coloris au choix, des coloris qui ont reportés sur des rendus très réalistes avec l’aide de @conceptcreator et que vous pouvez voir dans l’image ci-dessus.

Difficile de savoir si ces coloris seront les coloris exacts proposés par Apple au lancement de son nouvel iMac mais c’est en tous les cas très intéressant. Ces dernières années, Apple a intégré davantage de coloris dans ses produits et il semblerait que la firme de Cupertino soit aujourd’hui prête à faire de même avec ses iMac. Et cela devrait rappeler de bons souvenirs aux anciens qui ont connu l’iMac G3, lequel était aussi disponible dans divers coloris, et qui est d’ailleurs rapidement devenu culte.

Ce nouvel iMac pourrait aussi reprendre certains éléments de design des nouveaux iPad Pro, notamment ses bords plus plats. La machine se débarrasserait même de son impressionnant menton et de sa bosse à l’arrière. À suivre !