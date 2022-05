Les prochaines tablettes Amazon seront livrées à Fire OS 8

Les prochaines tablettes Amazon auront droit à Fire OS 8, avec de nombreuses modifications de sécurité notamment.

Le marché des tablettes est encore très actif, et sur ce dernier, si Apple règne en maître avec ses iPad, il y a nombre d’alternatives, selon les besoins et les budgets. Les tablettes Amazon Fire, par exemple, peuvent être très intéressantes dans bien des cas. Et les futures Fire 7 auront un avantage important à faire valoir, un système d’exploitation revu et corrigé par les équipes du géant américain, Fire OS 8.

Les prochaines tablettes Amazon auront droit à Fire OS 8

En effet, les prochaines tablettes Amazon Fire 7, actuellement prévues pour cet été, seront livrées avec un logiciel grandement amélioré. Selon un rapport de AFTV News, ces tablettes disposeront de Fire OS 8, une version totalement nouvelle du système d’exploitation Fire, qui est cette fois basée sur Android 11. Étant donné que Google ne propose plus de mises à jour de sécurité ni de mises à jour tout court sur Android 9, le passage à Android 11 est une très bonne nouvelle pour les possesseurs de tablette Amazon Fire.

Comme Liliputing le précise, la plupart des nouveautés apportées par Fire OS 8 sont invisibles pour l’utilisateur, dans la mesure où il s’agit principalement de mises à jour de sécurité, mais ceux-ci pourront tout de même profiter d’un nouveau mode sombre au niveau système, lequel devrait simplifier grandement l’utilisation de la tablette en faible luminosité – vos yeux vous diront merci -. Cette nouvelle version de l’OS apporte aussi la prise en charge du format d’image HEIF (High Efficiency Image File), une mise à jour au classique JPEG que nos smartphones iOS ou Android supporte déjà depuis 2018.

Avec de nombreuses modifications de sécurité notamment

Les applications Fire, quant à elles, pourront désormais accéder à la localisation de votre appareil quand elles tournent en arrière-plan, mais il vous faudra pour cela donner votre permission. La mise à jour intègre aussi de nouveau paramètres pour le respect de votre vie privée, y compris des permissions à usage unique pour la localisation.

Si vous voulez tout savoir des moindres nouveautés de Fire OS 8, n’hésitez pas à consulter le guide dédié aux développeurs fourni par Amazon.