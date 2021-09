Les premiers Mac avec puce M1X devraient arriver dans les prochaines semaines

Les Mac M1X d'Apple pourraient arriver d'ici à quelques semaines. La firme de Cupertino tiendrait donc probablement un autre événement presse bientôt.

Apple avait frappé fort en lançant ses premiers Mac équipés d’une puce maison, la puce Apple Silicon M1. Il s’agissait alors de configurations d’entrée de gamme, si l’on peut dire. On attend encore aujourd’hui l’introduction de configurations plus performantes. Cela pourrait avoir lieu avec la puce M1X pas plus tard que dans quelques semaines.

C’est aujourd’hui qu’Apple officialisera ses tous nouveaux iPhone et Apple Watch, et probablement ses AirPods 3. Cela étant dit, la rumeur veut aussi que la firme de Cupertino travaille activement sur de nouvelles machines Mac propulsées par une nouvelle puce maison, la puce M1X. La question qui se pose est donc la suivante : quand pourra-t-on profiter de ces nouveaux ordinateurs ?

Si l’on en croit Mark Gurman et sa désormais célèbre newsletter Power On, cela ne devrait plus trop tarder. En effet, le journaliste de Bloomberg affirme que le lancement des Mac M1X est attendu pour les prochaines semaines. Pour être plus précis, ces nouvelles machines “seraient en rayon” dans les prochaines semaines. Autrement dit, Apple devrait faire son annonce officielle avant cela.

La firme de Cupertino tiendrait donc probablement un autre événement presse bientôt

La firme de Cupertino aime habituellement séparer ses événements. Il semble donc assez improbable que l’événement d’aujourd’hui dédié à l’iPhone soit aussi le théâtre de l’annonce de ces nouveaux Mac. Il est donc tout à fait logique de penser qu’un autre événement sera organisé après celui-ci, centré sur ces nouvelles machines ainsi que, peut-être l’iPad.

Selon de nombreuses rumeurs, Apple travaillerait sur un MacBook Pro avec puce M1X. Celui-ci serait décliné en versions 14 et 16 pouces. Il y a aussi certaines rumeurs qui évoquent l’existence d’un Mac mini plus haut de gamme. Difficile cependant de savoir s’il serait officialisé cette année ou plus tard. À suivre !