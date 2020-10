Les premiers Mac Apple Silicon pourraient être annoncés le 17 novembre

Une rumeur datant du début du mois laissait entendre que Apple pourrait organiser un autre événement virtuel le mois prochain pour dévoiler ses premières machines dotées d’une puce Apple Silicon. Entre autre, évidemment. Aujourd’hui, selon un tweet du leakster Jon Prosser, il semblerait que cet événement soit prévu pour le 17 novembre prochain.

Jon Prosser croit même aussi savoir que les invitations à cet événement seront envoyées le 10 novembre, soit une semaine avant les festivités, ce qui correspond bien aux habitudes de la marque à la pomme. Difficile de savoir avec certitude si cette date est la bonne ou non mais Jon Prosser vise très souvent juste avec ce genre d’annonces. Il est donc tout à fait possible que ces dates soient les bonnes mais à ce stade, cela ne reste qu’une énième rumeur, à prendre donc avec des pincettes.

Difficile aussi de savoir précisément quelles machines seront annoncées durant cet événement. Apple devrait y aller doucement avec l’intégration de cette nouvelle architecture dans son catalogue en commençant par les modèles d’entrée de gamme avant de passer aux modèles Pro. L’une des rumeurs les plus persistantes est que la firme de Cupertino profite de l’occasion pour ressusciter son MacBook de 12 pouces. Un MacBook Air avec puce Apple Silicon est aussi attendu.

Cela étant dit, un rapport datant de quelques jours révélait que Apple avait déposé plusieurs dossiers pour des certifications auprès de la Commission Économique Eurasiatique. Ces documents laissaient entendre qu’il pourrait aussi y avoir des modèles desktop en préparation. Étant donné que le kit développeur Apple Silicon est basé sur un Mac mini, il est possible que Apple prépare une variante destinée au grand public.

Une chose est sûre, les Mac Apple Silicon vont arriver bientôt. Et ce pourrait être une vraie révolution à bien des égards. Encore et un peu de patience !

You should see this confirmed with an announcement on Tuesday, November 10th.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020